Galicia concentra casi la mitad de la riqueza empresarial de España: estas son las principales fortunas

Cinco fortunas gallegas figuran en la lista Forbes Los 100 españoles más ricos 2026, tres entre las cinco primeras. El textil, la banca, los seguros y la industria de Galicia aglutinan 147.100 millones de euros, casi la mitad de la suma del centenar de fortunas que componen la lista, una cifra récord de 300.530 millones.

El imperio Inditex eleva los números y consolida a su fundador y accionista mayoritario un año más, y va más de una década, al frente de los más ricos de España. Amancio Ortega ha elevado un 13,9% su fortuna en comparación a 2025, hasta los 125.200 millones de euros, consolidándose además en el top 10 mundial de Forbes USA (noveno a finales de julio pasado).

El patrimonio de Ortega se articula principalmente a través de Pontegadea y otros vehículos societarios que canalizan su participación en Inditex y "han permitido transformar los dividendos obtenidos de la compañía en una de las mayores carteras inmobiliarias de Europa, además de inversiones en energía, logística e infraestructuras", resume la referencia a Amancio Ortega en el listado de Forbes España.

Por detrás del fundador del gigante textil, en el puesto 2 se sitúa su hija Sandra Ortega, única mujer entre los cinco primeros de la lista, con una fortuna que asciende a los 11.500 millones de euros, 1.500 más que el año anterior.

Su patrimonio se articula principalmente a través de Rosp Corunna, sociedad desde la que gestiona sus acciones de Inditex y otras inversiones, recuerda Forbes, que apunta a su vinculación con la Fundación Paideia Galiza, creada por su madre en 1986 y “estrechamente ligada al legado filantrópico de Rosalía Mera”.

En la cuarta plaza de la lista irrumpe la banca gallega de la mano del presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, con 8.100 millones de euros, un 31% más de patrimonio que el año pasado.

"Su patrimonio procede del negocio financiero y 2025 ha sido un ejercicio redondo para la entidad gallega: beneficio récord, volumen de negocio al alza y una rentabilidad que la sitúa entre las mejores de la banca mediana española", resume Forbes respecto al también principal accionista del Deportivo da Coruña.

Puestos 34 y 76

Otra fortuna gallega es la de Isabel Castelo y su hija Isabel Elena de Mandalúniz, que ocupan el puesto 34, con un patrimonio de 1.500 millones gracias a liderar una de las aseguradoras familiares más conocidas y sólidas de España: Seguros Ocaso.

La fortuna familiar ha ganado 200 millones en 2026 y asciende cinco puestos tras superar los 1.100 millones en primas y financiándose solo con recursos propios, sin deuda y con uno de los ratios de solvencia más altos del sector.

La fortuna gallega que debuta este año en la lista Forbes con 750 millones acumulados es la de José Manuel Cortizo, fundador de Aluminios Cortizo. Nacida en 1972 y con sede en Padrón (A Coruña), es líder europeo en fabricación de perfiles de aluminio y PVC para arquitectura e industria, con fábricas en España, Francia, Polonia y Eslovaquia y un campus tecnológico propio.

El resto del 'top 10'

El presidente de Mercadona, Juan Roig, escala hasta el tercer puesto con una riqueza de 9.800 millones de euros, lo que supone un 24% más. Mientras el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino Calvo-Sotelo, cede dos posiciones para caer al quinto puesto con una fortuna valorada en 7.800 millones de euros.

Completan el grupo de diez primeros Hortensia Herrero, junto a su marido Juan Roig una de las principales accionistas de Mercadona y vicepresidenta de la compañía, con 5.500 millones euros; Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid, con 4.900 millones; el empresario de centros comerciales Tomás Olivo con 4.900 millones; María del Pino Calvo-Sotelo, presidenta de la Fundación Rafael del Pino con 4.200 millones; y Miguel Fluxà, presidente ejecutivo del grupo Iberostar, con 4.100 millones de euros.