Está en vigor: los trabajadores tienen derecho a cobrar un 10% de interés si el pago de su salario se retrasa

El paro subió en Galicia en 19.400 personas en el tercer trimestre del año sumando un total de 120.500 desempleados, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que recogió Europa Press.

El Estatuto de los Trabajadores es la norma fundamental que regula las relaciones laborales por cuenta ajena en España. En él se establecen los derechos y obligaciones de empleados y empresas y las condiciones laborales mínimas que ningún contrato ni convenio puede empeorar.

El pago del salario

Muchos trabajadores desconocen la totalidad de sus derechos laborales, ya sea en términos de vacaciones, permisos retribuidos o despidos, entre otras opciones. ¿Sabías que si tu empresa se retrasa en el pago de la nómina, puedes reclamar intereses por la demora, además de la cantidad pendiente?

El Estatuto de los Trabajadores recoge expresamente esta garantía para proteger a los empleados frente a los retrasos en el pago de sus retribuciones.

En concreto, el artículo 29 de dicha norma, relativo a la liquidación y pago del salario, establece que el abono de la nómina debe realizarse de manera puntual y documental, en fecha y lugar convenidos o conforme a los usos y costumbres.

Esto significa que la empresa debe respetar los plazos de pago fijados en el contrato de trabajo, en el convenio colectivo o, en su defecto, en la costumbre habitual del centro de trabajo. Además, "el periodo de tiempo a que se refiere el abono de las retribuciones periódicas y regulares no podrá exceder de un mes", dice el artículo.

Sin embargo, ¿qué ocurre cuando la empresa no paga la nómina a tiempo? La legislación laboral contempla esta situación y establece una consecuencia económica para el empresario. Así lo recoge el artículo 29.3, que dice textualmente: "El interés por mora en el pago del salario será el diez por ciento de lo adeudado".

Esto quiere decir que, como trabajador, puedes reclamar un interés del 10% sobre las cantidades salariales que la empresa te haya abonado con retraso. El Tribunal Supremo lo interpreta como un interés anual, y no un recargo fijo, por lo que se calcula por el tiempo transcurrido desde la fecha en que debió abonarse el pago hasta la fecha correspondiente de pago.

Se trata de una medida destinada a compensar el incumplimiento de la obligación de pago puntual y a evitar que los retrasos se conviertan en una práctica habitual dentro de las empresas.

Asimismo, el Estatuto de los Trabajadores garantiza que el salario debe quedar debidamente documentado mediante la entrega de "un recibo individual y justificativo del pago del mismo", es decir, la nómina. Este documento debe reflejar con claridad las distintas percepciones económicas del empleado y las deducciones que correspondan.

Por lo tanto, el salario es un derecho dentro de la relación laboral y su pago puntual es una obligación empresarial. Si la empresa incumple los plazos establecidos, como trabajador puedes reclamar las cantidades pendientes y los intereses por mora previstos legalmente.