A Coruña, Ourense, Santiago y Lugo no rinden cuentas en plazo del ejercicio 2025

El Consello de Contas ha informado de que 233 concellos han rendido cuentas en plazo del ejercicio 2025, mientras que otros 88 todavía no lo han hecho. Así lo ha trasladado el ente en un comunicado recogido por Europa Press en el que concreta que entre los municipios que no han presentado la documentación antes de que terminase la fecha límite están las ciudades de A Coruña, Ourense, Santiago y Lugo.

Los ayuntamientos gallegos, sin embargo, son los terceros a nivel estatal en porcentaje de rendición de cuentas del ejercicio 2025 en plazo. El Consello de Contas señala que el 72,08% de los concellos han presentado las cuentas, por lo que ocupan el tercer puesto por detrás de Aragón (78%) y la Comunidad Valenciana (74,3%).

El plazo de rendición de cuentas de 2025 de las entidades locales de Galicia terminó este octubre. "La obligación de rendir cuentas conlleva un compromiso con la transparencia ante la ciudadanía sobre la gestión económico-financiera del sector local de Galicia, así como con la salvaguarda de la integridad de los recursos públicos y la eficiencia en la gestión económico-financiera", señala el Consello de Contas en una nota.

La plataforma de rendición de cuentas continúa abierta y, como en otros ejercicios, los niveles de rendición, aunque fuera de plazo, han alcanzado de forma sistemática el 100% en el caso de los ayuntamientos y las diputaciones provinciales.

No rinden cuentas en plazo

El reparto por provincias de municipios sin rendir cuentas es el siguiente: A Coruña (29), Ourense (18), Lugo (17) y Pontevedra (16). Quienes sí que rindieron cuentas en plazo fueron las cuatro diputaciones, mientras que entre las mancomunidades, hay 16 rendidas en plazo y 18 no rendidas.

La lista completa de ayuntamientos que no rindieron cuentas en plazo es el siguiente: