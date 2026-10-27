Cruz Roja busca trabajadores en Galicia: contratos de lunes a viernes y sueldos de hasta 26.240 euros

Cruz Roja ha actualizado este mes de octubre su portal de empleo con la publicación de nuevas vacantes de empleo.

La institución española precisa incorporar a su equipo distintos perfiles profesionales. En Galicia, la oferta se reparte entre las provincias de A Coruña, Ourense y Pontevedra.

Cruz Roja busca trabajadores en Galicia

Cruz Roja ha actualizado su bolsa de empleo este mes con nuevas ofertas dirigidas a profesionales de distintos perfiles y con requisitos variados.

Las vacantes se distribuyen entre las provincias de A Coruña, Ourense y Pontevedra, con 5, 1 y 2 puestos disponibles, respectivamente.

La entidad busca profesionales de ámbitos como educación social y empleo, con oportunidades que incluyen contratos indefinidos y salarios de hasta 26.240 euros.

A continuación, repasamos todas las ofertas de empleo disponibles en Galicia, provincia por provincia.

A Coruña

1 técnico de empleo con titulación universitaria y experiencia mínima de un año y conocimientos de idiomas como inglés, francés o árabe. Cruz Roja ofrece contrato indefinido con base en Santiago de Compostela y 26.240 euros brutos anuales .

. 1 técnico local encargado de gestionar las relaciones técnicas con agentes externos y elaborar la programación de las acciones territoriales en Noia. Se ofrece contrato de duración determinada por un año y salario según convenio ( 18.324,26 euros ).

). 1 técnico local con grado en Trabajo Social o Educación Social. Contrato de duración determinada por un año, con jornada parcial de 29,25 horas semanales y salario según convenio (18.324,26 euros). Lugar de trabajo: Sada.

y salario según convenio (18.324,26 euros). Lugar de trabajo: Sada. 1 trabajador social en el área de Empleo en A Coruña. Es imprescindible estar colegiado y tener carnet de conducir. Cruz Roja ofrece un contrato de interinidad, con jornada completa y salario bruto anual establecido en 26.239,92 euros .

. 1 socorrista con lugar de trabajo en Santiago de Compostela. Piden una experiencia mínima de 6 meses en dispositivos de riesgos previsibles o en el ámbito de emergencias y permiso de conducción B. Salario bruto anual: 12.347,78 euros con contrato a jornada parcial a 19,5 horas con disponibilidad.

Ourense

1 auxiliar administrativo. "Buscamos incorporar una persona en Ourense para desarrollar acciones de atención al público y dar soporte administrativo", indica la oferta. Se exige una experiencia mínima de 1 año en funciones similares y disponibilidad de viajar de manera puntual a nivel territorial y nacional. Se trata de un contrato a jornada a tiempo parcial (29,25 horas) de lunes a viernes.

Pontevedra