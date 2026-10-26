El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en una foto de archivo. Xunta

Xunta y Gobierno cerrarán el 5 de noviembre el traspaso de los permisos de trabajo a extranjeros

La Xunta y el Gobierno central cerrarán el próximo 5 de noviembre el traspaso de competencias de permisos de trabajo a extranjeros y de aeródromos. Ambos celebrarán una comisión bilateral que servirá para pulir los últimos puntos del acuerdo, que se ratificarán con su firma.

El encuentro, en el que participará el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, permitirá zanjar un asunto iniciado hace más de un año, cuando la Xunta aprobó solicitar las competencias al Ejecutivo central. Así lo avanzó este lunes el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, a preguntas de los medios tras el Consello da Xunta.

"Seguimos creciendo en autogobierno con sentido, como decimos siempre, con transferencias útiles, transferencias que podamos gestionar para mejorar la vida de las personas", explicó Rueda, que indicó sobre las competencias en permisos de trabajo que "espera" que ayude a solucionar los problemas de cobertura de puestos laborales que "desespera" tanto a trabajadores como a empleadores.

La Xunta obtuvo el año pasado el traspaso de la competencia de la gestión del litoral, efectiva desde el pasado 1 de julio. Esta fue la primera competencia asumida por Galicia en 17 años, y también la primera en esta legislatura en la que, previsiblemente, se sumarán otras dos en 2026.

Precisamente, ya había sido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática el encargado de ratificar el acuerdo del Litoral en abril de 2025. Preguntado al respecto, Alfonso Rueda ha agradecido a Torres el trabajo realizado y las negociaciones, aunque criticó que en el caso del Litoral fuese preciso recurrir a los tribunales.

"Cuando estuvo en Galicia para firmar la transferencia del Litoral, tuvimos una reunión previa y hablamos de las dificultades y de los recursos presentados. Coincidimos en que bien está lo que bien acaba", indicó el mandatario autonómico, que añadió que Torres le trasladó que era "lógico" que la Xunta pidiese las competencias de los permisos de trabajo y de los aeródromos.

El presidente del Gobierno gallego también fue preguntado por la posible continuidad de Torres en el Gobierno central tras las elecciones del 29 de noviembre: "Cuando las cosas se hacen adecuadamente, hay que reconocerlo. Su continuidad no depende de mí, trabajo como presidente del PPdeG con otro objetivo. En esta transferencia que Galicia va a tener cumplió; en otros casos, no".

¿Qué suponen las transferencias?

La Xunta explicaba hace un año que quería hacerse con la gestión y la autorización de aeropuertos, aeródromos y helipuertos no declarados de interés general, así como aeródromos deportivos, para mejorar la eficiencia y adaptar la gestión a las necesidades territoriales, impulsando el desarrollo socioeconómico y la conectividad.

Galicia cuenta con 40 instalaciones de este tipo, usadas principalmente para servicios relacionados con la sanidad o la lucha contra los incendios. Es una competencia que el Estatuto de Autonomía recoge como exclusiva de la comunidad, aunque en la práctica es el Estado quien la ejerce al disponer de los medios y servicios necesarios.

Respecto a las autorizaciones iniciales de trabajo de las personas extranjeras en Galicia, el Ejecutivo autonómico considera que permitirá agilizar la incorporación de trabajadores de terceros países al mercado laboral, "favoreciendo de forma planificada e integrada la atracción de talento".

La Xunta señala que se trata de la tramitación y resolución de las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta ajena y propia y de los permisos para actividades laborales de temporada.

También se incluyen la gestión de contrataciones en origen y las relacionadas con los permisos derivados del arraigo sociolaboral y socioformativo, así como la tramitación de las autorizaciones relacionadas con estancias de larga duración para estudiar o hacer voluntariado.