En vigor: los trabajadores con una jornada superior a 6 horas deben descansar 15 minutos, como mínimo

El tiempo de descanso durante la jornada, entre jornadas y el descanso semanal está fijado en el Estatuto de los Trabajadores Shutterstock

El número de personas en paro en Galicia aumentó en 2.746 personas en septiembre respecto a agosto (+2,5%), según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, recogidos por Europa Press, con incremento en todas las provincias gallegas, siendo la de A Coruña la de mayor subida.

En el otro lado de la balanza, en los últimos 12 meses Galicia contabiliza 23.965 trabajadores más, subiendo un 2,17% respecto a septiembre de 2025, con un total de 1.127.967 personas dadas de alta en la Seguridad Social. Muchos de estos trabajadores no son conocedores de todos sus derechos, y por ello, conocer el Estatuto de los Trabajadores es esencial.

Los descansos laborales que fija la ley

El Estatuto de los Trabajadores es la norma básica que regula las relaciones laborales por cuenta ajena en España. En él se recogen los derechos y obligaciones de empleados y empresas, así como las condiciones laborales mínimas que deben respetarse y que ningún contrato ni convenio puede empeorar.

Entre las cuestiones que regula se encuentran los tiempos de descanso a los que tienen derecho los trabajadores. Las pausas durante la jornada laboral, el descanso entre jornadas o el descanso semanal son algunas de las dudas más frecuentes.

Respecto a la pausa durante la jornada, el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores establece las condiciones en las que debe disfrutarse este descanso: cuando una persona trabaja más de 6 horas tiene derecho a 15 minutos de descanso, como mínimo.

El apartado 4 del citado artículo lo dice muy claro: "Siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de seis horas, deberá establecerse un periodo de descanso durante la misma de duración no inferior a quince minutos. Este periodo de descanso se considerará tiempo de trabajo efectivo cuando así esté establecido o se establezca por convenio colectivo o contrato de trabajo".

Sin embargo, las condiciones son diferentes para los trabajadores menores de 18 años. En su caso, la normativa establece unas reglas concretas y fija un descanso mínimo de 30 minutos cuando la jornada supere las cuatro horas y media. Así lo recoge el artículo 34: "el periodo de descanso tendrá una duración mínima de treinta minutos, y deberá establecerse siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de cuatro horas y media".

El descanso entre jornadas

Asimismo, el presente artículo también es claro respecto al número de horas de descanso que deben producirse desde el final de una jornada hasta el comienzo de la siguiente. Esto se detalla en el apartado tres: "Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, como mínimo, doce horas".

El descanso semanal

El descanso semanal es otro de los derechos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores. En concreto, el artículo 37 establece que los empleados tienen derecho a un descanso mínimo semanal "acumulable por periodos de hasta catorce días, de día y medio ininterrumpido que, como regla general, comprenderá la tarde del sábado o, en su caso, la mañana del lunes y el día completo del domingo".

En el caso de los menores de 18 años, la normativa es más exigente y establece un descanso semanal mínimo de dos días ininterrumpidos, tal y como se recoge en el mismo artículo.