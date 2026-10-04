A Coruña queda finalista de un premio nacional con un proyecto de empleo

El programa municipal de empleo Coruña Suma ha quedado finalista del concurso nacional Europa Se Siente 2026 impulsado por el Ministerio de Hacienda con fondos europeos. El premio se dará el 12 de noviembre en Alcoy.

El concurso busca promover programas y acciones financiados con fondos de la Unión Europea que promuevan el bienestar y la creación de oportunidades en diferentes ámbitos.

El Concello presentó otros ocho proyectos a esta iniciativa, en la que Coruña Suma fue la mejor posicionada.

Coruña Suma

El proyecto municipal se desarrolló entre 2018 y 2023.

En ese tiempo, la iniciativa llevó a cabo itinerarios integrados y personalizados de inserción sociolaboral, combinando orientación laboral, formación especializada, prácticas en empresas y acompañamiento individualizado.

A través de este trabajo, coordinado entre servicios municipales, entidades sociales y empresas colaboradoras, se atendió a más de 4.800 personas y se ofreció orientación laboral personalizada a 3.523 participantes de colectivos vulnerables como personas desempleadas de larga duración, inmigrantes, mayores de 55 años, mujeres en situación de vulnerabilidad o personas con discapacidad.

La actuación se centró en barrios con mayor índice de desempleo y desigualdad social.