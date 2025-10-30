1.636 candidatos para 24 plazas de auxiliar administrativo en A Coruña: la lista no es definitiva

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado este jueves 30 de octubre el listado provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo destinado a cubrir 24 plazas de auxiliar administrativo pertenecientes a la escala de Administración General, por el turno libre, dentro del subgrupo C1.

Preparar una oposición es, sin duda, una auténtica carrera de fondo. Requiere constancia, disciplina y una gran capacidad de sacrificio. La dificultad aumenta cuando la competencia es tan alta como en este caso, con 1.636 personas admitidas para 24 plazas, tal y como ha informado el BOP con la lista de todos los candidatos.

1.636 personas para 24 plazas de auxiliar administrativo del Concello de A Coruña

La convocatoria para cubrir 24 plazas de auxiliar administrativo, pertenecientes al subgrupo C1 de la escala de Administración General por el turno libre, ha despertado una notable expectación entre quienes buscan una oportunidad en el empleo público.

Según el listado provisional publicado este jueves 30 de octubre en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), un total de 1.636 personas han sido admitidas para participar en el proceso selectivo.

De ellas, 1.537 aspirantes forman parte de la tanda ordinaria, mientras que otras 99 lo hacen en la reserva destinada a personas con discapacidad. Además, se han contabilizado 152 exclusiones provisionales -147 en el turno general y 5 en el reservado a personas con discapacidad-, aunque estas candidaturas todavía disponen de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día de la publicación de la resolución en el BOP, para cualquier subsanación o reclamación.

La elevada cifra de admitidos refleja la fuerte competencia que caracteriza a las oposiciones de la Administración pública. Con solo 24 plazas en juego, las probabilidades de obtener una de ellas son mínimas, lo que convierte esta prueba en un auténtico reto de constancia y superación. Para muchos de los aspirantes, esta convocatoria representa una oportunidad de estabilidad laboral y un reconocimiento al esfuerzo de meses -o incluso años- de estudio.

El proceso continúa ahora con la publicación de la lista definitiva de admitidos y excluidos, tras la fase de subsanaciones.