Las zonas tensionadas, la construcción sostenible y los productos financieros, a debate en A Coruña

El primer Foro Construcción e Inversión de Quincemil reúne este miércoles a grandes expertos del mundo inmobiliario, de la construcción y de las finanzas

Quincemil organizará el próximo miércoles 17 de septiembre por la mañana, en el Club Cámara Noroeste de A Coruña, el primer Foro Construcción e Inversión, un evento dedicado al mercado inmobiliario y a los diferentes retos a los que se enfrenta en estos momentos.

En el evento se debatirá en primer lugar sobre cómo va a afectar al mercado inmobiliario gallego la declaración de zona tensionada de ciudades como A Coruña y Santiago, esta última aún en proceso, y la posibilidad de que otras se sumen. Para analizar el impacto, y si es una solución o un nuevo problema, contaremos con expertos del mundo de la promoción (Manuel Amor, director de Amma Promoción) y comercialización inmobiliaria (Brigantia Real Estate), con el decano-presidente del Colegio de Arquitectos de Galicia, Luciano Alfaya, y con el concejal de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda de A Coruña, Francisco Dinís Díaz Gallego.

La segunda mesa redonda tratará sobre los proyectos de construcción sostenible de Galicia, en varias de sus vertientes. Para ello contaremos en la mesa con la presencia de Diego Vázquez Reino, presidente de Apecco y de la Federación Gallega de la Construcción; David Domínguez, responsable técnico de Zero Housing, una empresa de construcción industrializada; Patricia Rodríguez Pérez, encargada de certificaciones del sello de construcción sostenible BREEAM España, y con la arquitecta María Sánchez Ontín, dedicada en Cambium Estudio a la construcción sostenible con madera.

La tercera mesa tratará sobre los nuevos enfoques financieros de inversión inmobiliaria, con la presencia de referentes nacionales. Estarán Eduardo Fernández-Cuesta Luca de Tena, socio director de Real Estate de Arcano Partners, Luis Gabarda Pery, director de Real Estate de Andbank y Jose María López-Acebo Temes, director de Relaciones Institucionales de Urbanitae, siendo esta última una plataforma de inversión inmobiliaria en formato crowdfunding.

Finalmente, el evento concluirá con una entrevista a Juan Carlos Pérez Rodríguez, socio fundador y CEO de Aldealista, un proyecto de revitalización de aldeas en el rural gallego. Juan Carlos nos hablará de cómo fomentar la repoblación de la Galicia vaciada, tan importante para prevenir incendios y otros desastres naturales.

Los interesados en acudir pueden escribir a eventos@quincemil.com solicitándolo. El Foro Construcción e Inversión cuenta con el apoyo y colaboración de Amma Promoción, Andbank y Brigantia Real Estate.