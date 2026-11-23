Ya es oficial el recorrido de la Oysho San Silvestre de A Coruña de 7,5 km por el Paseo Marítimo

Ya se ha dado a conocer el recorrido para la carrera popular Oysho San Silvestre Coruña. Dará comienzo en la zona de O Parrote y será completamente circular, terminando también en O Parrote.

Los corredores irán por la Marina hasta el Obelisco, girando por Rúa Nova hasta el Orzán. A partir de ahí recorrerá el Paseo Marítimo, en dirección hacia la Torre, Adormideras, Maestranza y finalmente O Parrote de nuevo. Se trata de un recorrido de 7.5km

El pistoletazo de salida se dará a las 17:00 y, al terminar, habrá roscón de reyes, por cortesía de Debén para reponer fuerzas tras el esfuerzo físico y subir un poco los niveles de azúcar.

Para los niños, antes de la carrera oficial, habrá pruebas infantiles en circuito cerrado a partir de las 16:00.

Todavía quedan dorsales disponibles, por lo que aún puedes hacerte con uno en El Corte Inglés o en www.sansilvestrecoruna.com antes de que se agoten. Recuerda que hasta el 10 de diciembre el dorsal para la carrera absoluta tiene un coste de 10€ y las infantiles de 5€.