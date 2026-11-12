La Universidade de A Coruña será sede de los Juegos Galaico-Durienses entre 6 universidades gallegas y lusas

Los Juegos Galaico-Durienses reunirán en A Coruña a seis universidades de Galicia y del norte de Portugal en tres jornadas de convivencia y competición universitaria. La Universidade da Coruña será la anfitriona de esta edición, que tendrá lugar del 17 al 19 de noviembre y contará con la participación de 250 deportistas.

A lo largo de estas tres jornadas, alumnado, personal docente e investigador, personal técnico, de gestión y de administración y servicios de las seis instituciones universitarias participarán en esta competición. Esta cita busca combinar la práctica deportiva con la convivencia y el intercambio entre las comunidades universitarias gallega y portuguesa.

Y es que en la UDC se congregarán seis universidades de Galicia y el norte de Portugal: la propia Universidade da Coruña (UDC), Universidade de Santiago de Compostela (USC), Universidade de Vigo (UVigo), Universidade do Porto (UPorto), Universidade do Minho (UMinho) y Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).

Programa de las jornadas

Los deportistas competirán en las modalidades de voleibol, fútbol 7, pádel y baloncesto 3x3. Las pruebas tendrán como escenarios el pabellón polideportivo y el estadio As Mariñas Douradas del Campus de Elviña, así como las pistas de pádel del Campus de A Zapateira.

La jornada inaugural será el martes, 17 de noviembre, y dará comienzo a las 15:00 horas con las primeras competiciones de fútbol 7 masculino, voleibol y pádel. El baloncesto 3x3 se incorporará a las 16:00 horas. Los encuentros se prolongarán hasta las 20:00 horas, en el caso del voleibol, y hasta las 19:40 horas en las pistas de pádel.

El miércoles 18 será la jornada de mayor actividad deportiva, con competiciones de mañana y de tarde. Además de los partidos correspondientes a las fases de grupos, se disputarán los primeros cruces por las clasificaciones finales, incluidas las semifinales de fútbol 7 y voleibol. Las pruebas de pádel se desarrollarán de forma ininterrumpida entre las 10:00 y las 20:30 horas.

La última jornada, el jueves 19, estará dedicada a los encuentros decisivos de cada modalidad. Entre ellos destacan las finales de fútbol 7 y voleibol, previstas para las 11:00 y las 11:15 horas, respectivamente. Las competiciones deportivas finalizarán alrededor de las 12:30 horas.

La entrega de trofeos y el acto de clausura tendrán lugar a las 13:00 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Educación y se reconocerá a los tres primeros equipos clasificados en cada modalidad, así como la clasificación general de las universidades participantes.

Juegos históricos

Los Juegos Galaico-Durienses nacieron ya en 1993. Fue precisamente la Universidade de A Coruña la encargada de hacer de anfitriona en la primera edición en noviembre de ese año. Desde entonces, las instituciones participantes alternan la organización de este encuentro, que se ha convertido en una cita anual para fomentar la práctica deportiva y fortalecer los vínculos entre las comunidades universitarias participantes.

A lo largo de estas más de tres décadas de historia, los Juegos han mantenido su carácter de espacio de convivencia e intercambio, con la participación de cientos de personas y con la promoción de una competición universitaria basada en la participación y en la equidad de género.