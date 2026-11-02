Abiertas las inscripciones para la Carrera Popular de Novo Mesoiro en A Coruña

El circuito Coruña Corre llega a su fin consolidado como un referente a nivel gallego de las carreras populares. Se trata ya de la décimotercera edición de este circuito que lleva las carreras populares a los diferentes barrios de A Coruña.

La Carrera Popular de Novo Mesoiro tendrá lugar el domingo 22 de noviembre a las 10:00 de la mañana. Y, desde hoy, ya están abiertas las inscripciones hasta el domingo 15 de noviembre a las 23:59 horas.

La carrera absoluta tendrá una distancia de 5.175 metros. El resto de categorías, un total de seis más, contarán con recorridos reducidos adaptados para todas las edades.

Aquellas personas que participen en el circuito completo también deberán confirmar su participación en esta carrera. La recogida de dorsales se podrá realizar en el centro comercial de Cuatro Caminos el sábado 21 de noviembre, de 11:00 a 20:30 horas. Toda la información está en la web de Coruña Corrre.

La prueba recorrerá la mayor parte del barrio, partiendo del pabellón municipal de Novo Mesoiro, en la calle de Os Ancares, y con la mayor parte del trazado sobre asfalto.