Imagen de archivo de una edición anterior de la carrera ENKI en A Coruña Quincemil

Guía de la Carrera ENKI 2026 en A Coruña: horarios, recorrido, obstáculos y recogida de dorsales

A Coruña volverá a convertirse este sábado 17 de octubre en el escenario de una de sus citas deportivas más inclusivas. La XIII Carrera ENKI por la inclusión regresará a las calles de la ciudad con un recorrido lleno de obstáculos, música y animación, en una jornada pensada para disfrutar en equipo y promover el respeto a la diversidad.

Organizada por la Fundación ENKI, la prueba tiene un carácter lúdico, solidario y no competitivo, por lo que está dirigida a personas de todas las edades y condiciones físicas. Su objetivo es fomentar la inclusión y dar visibilidad a las personas y colectivos con diversidad funcional a través del deporte y el ocio compartido.

La edición de este año contará con seis turnos de salida, un recorrido de aproximadamente 2,5 kilómetros y un total de 23 obstáculos, además de diferentes servicios y medidas de accesibilidad para facilitar la participación.

¿A qué hora comienza la Carrera ENKI 2026?

La carrera comenzará a las 14:00 horas y contará con seis salidas escalonadas, separadas por intervalos de 45 minutos, para organizar la participación.

Estos son los horarios previstos:

Primera salida: 14:00 horas

Segunda salida: 14:45 horas

Tercera salida: 15:30 horas

Cuarta salida: 16:15 horas

Quinta salida: 17:00 horas

Sexta salida: 17:45 horas

Cada participante deberá identificar su turno mediante el color y la salida asignados en el dorsal o elemento identificativo entregado por la organización.

La prueba permite participar de manera individual o en equipo, ya sea con familiares, amigos, compañeros de trabajo, centros educativos o entidades.

Un recorrido de 2,5 kilómetros con 23 obstáculos

La XIII Carrera ENKI contará con un circuito urbano de aproximadamente 2,5 kilómetros, diseñado para que los participantes puedan disfrutar de diferentes pruebas a lo largo del trazado.

La Fundación ENKI ha dado a conocer los detalles de los 23 obstáculos previstos para esta edición. Entre ellos figuran Kilomberos, Bomberos, Malandros, Zombies y Montealto a 100, además de propuestas como Tinieblas, Cuerpo a Tierra, Laberinto, Neumáticos, Harina y Superglú.

El circuito también incluirá obstáculos como el de la Policía Nacional, Termaria y Tubos de Sonido, antes de llegar a los últimos puntos del recorrido, con Style Outlet y la meta situada en Quincemil.

La música y la animación tendrán igualmente un papel destacado durante la jornada, con espacios como Música DJ, Música Yamaha y Zona Fan, que acompañarán a los participantes durante la experiencia.

Ninguno de los obstáculos será obligatorio. Todas las personas que lo deseen podrán evitarlos mediante pasos alternativos habilitados y señalizados.

Además, en las pruebas que incluyan harina se utilizará harina sin gluten, mientras que personal de la organización y voluntariado estarán presentes en los obstáculos para prestar apoyo y supervisar su desarrollo.

¿Dónde y cuándo se recogen los dorsales?

La recogida de dorsales se realizará durante los tres días previos a la carrera en El Corte Inglés de Ramón y Cajal, concretamente en la planta de Deportes.

Horarios de recogida de los dorsales:

Miércoles 14 de octubre de 10:00 a 21:00 horas

Jueves 15 de octubre de 10:00 a 21:00 horas

Viernes 16 de octubre de 10:00 a 21:00 horas

Las personas inscritas con dorsal de participación recibirán una bolsa del corredor, que incluirá elementos y regalos facilitados por la organización y las entidades colaboradoras.

Durante la entrega de dorsales también podrán establecerse medidas de atención preferente y apoyos específicos para personas con movilidad reducida, discapacidad u otras necesidades que dificulten la espera.

Una carrera accesible y adaptada a diferentes necesidades

La accesibilidad será uno de los principales ejes de la Carrera ENKI 2026. La organización ha diseñado el evento con el objetivo de facilitar la participación de personas con diferentes capacidades y necesidades de apoyo.

Estará permitido el uso de sillas de ruedas, handbikes, triciclos, tándems, andadores, carros adaptados y otros productos de apoyo o materiales deportivos adaptados, siempre siguiendo las indicaciones de seguridad establecidas por la organización.

Además, ENKI ofrecerá la iniciativa "A tu ritmo", dirigida a quienes necesiten más tiempo para completar el recorrido, requieran apoyos adicionales o prefieran evitar las aglomeraciones.

Las personas interesadas podrán solicitar esta opción en la carpa de accesibilidad, donde recibirán indicaciones para utilizar una zona de salida alternativa.

La organización también contará con un espacio específico de información sobre accesibilidad y un Espacio de la Calma, pensado para quienes necesiten descansar o alejarse temporalmente del ruido y la actividad.

Entre las medidas previstas figuran igualmente el préstamo gratuito de cascos de protección auditiva para personas con hipersensibilidad al ruido y un servicio de protección y limpieza de sillas de ruedas.

Para facilitar el acceso a la información, el evento dispondrá de interpretación en Lengua de Signos Española (LSE), señalización con pictogramas y criterios de contraste y legibilidad, así como el sistema NaviLens, que favorece el acceso autónomo a la información de las personas con discapacidad visual.

Consigna, aseos y otros servicios disponibles

La Carrera ENKI también contará con diferentes servicios destinados a facilitar la participación y mejorar la experiencia durante la jornada.

Uno de ellos será la consigna, donde los participantes podrán dejar objetos personales y ropa de recambio. La organización recomienda llevar prendas para cambiarse después de la carrera, ya que durante el recorrido es habitual terminar mojado o manchado. No obstante, no se habilitarán zonas específicas para cambiarse.

También habrá aseos, incluidos baños adaptados, cuya ubicación estará señalizada en el recinto.

Para las familias se habilitará un Punto de Atención a Menores (PAM), gestionado por Cruz Roja, que servirá de apoyo en caso de pérdida o separación de menores. La organización informará sobre la posibilidad de utilizar pulseras identificativas para facilitar la localización de las personas adultas responsables.

Una vez finalizado el recorrido, las personas inscritas con dorsal de participación podrán acceder al avituallamiento previsto en la zona de meta, siguiendo las indicaciones de la organización.

A lo largo del circuito también habrá personal y voluntariado para prestar asistencia cuando sea necesario.

Una cita solidaria para fomentar la inclusión

Más allá de los obstáculos y de la actividad deportiva, la Carrera ENKI mantiene su finalidad social. La Fundación destinará el 100% de la recaudación de la prueba a proyectos de ocio y deporte inclusivo, con el objetivo de seguir promoviendo oportunidades de participación para todas las personas.

La carrera busca demostrar que el deporte puede convertirse en un espacio de encuentro, convivencia y sensibilización, sin necesidad de competir ni de completar las pruebas en un tiempo determinado.

Toda la información actualizada sobre el recorrido, las salidas, los servicios y las posibles modificaciones organizativas estará disponible en la web oficial de la Fundación ENKI, www.enkiproyecto.com.