Todo listo para la Carrera ENKI de A Coruña: la recogida de dorsales arranca este miércoles

La Carrera ENKI ultima los preparativos para una nueva edición de una de las citas deportivas y solidarias más singulares de Galicia. El evento regresará este sábado 17 de octubre, en horario de tarde, con su habitual propuesta de obstáculos, diversión e inclusión, en la que podrán participar personas de todas las edades y condiciones físicas.

Antes de la celebración de la prueba, los participantes deberán recoger sus dorsales. La organización ha establecido tres jornadas para hacerlo: miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de octubre, en horario ininterrumpido de 10:00 a 21:30 horas.

La entrega se realizará en el departamento de Deportes de El Corte Inglés, situado en la quinta planta, donde los inscritos podrán retirar el material necesario para participar en la carrera.

Un recorrido de 2,5 kilómetros con obstáculos para todos

La Carrera ENKI nació en 2014 con el objetivo de promover la inclusión de las personas con diversidad funcional a través del deporte y el juego. Desde entonces, se ha consolidado como una propuesta lúdica y no competitiva que busca fomentar el respeto, la convivencia y la educación en la diversidad.

La prueba de este sábado contará con un recorrido urbano de aproximadamente 2,5 kilómetros, a lo largo del cual se distribuirán diferentes obstáculos pensados para que cualquier persona pueda participar.

La organización destaca que se trata de una carrera abierta a todos los públicos, desde niños sin edad mínima hasta familias, deportistas, personas que no practican ejercicio habitualmente y participantes con movilidad reducida.

Además, los obstáculos serán accesibles y no será obligatorio superarlos, de manera que cada participante podrá completar el recorrido según sus posibilidades y preferencias.

En aquellas pruebas que requieran harina se utilizará una variedad sin gluten. Asimismo, todos los obstáculos contarán con equipos de voluntarios encargados de ayudar a los corredores, dinamizar la actividad y supervisar la seguridad durante el recorrido.

La información detallada sobre los diferentes obstáculos se difundirá durante los días previos a la celebración del evento.

Premios para los equipos más originales y animados

Aunque la Carrera ENKI no tiene carácter competitivo, la organización entregará varios reconocimientos simbólicos a los participantes que se hayan inscrito en equipo.

En concreto, se distinguirá al equipo más numeroso, al que presente el disfraz más original y al más animado durante la jornada.

También habrá premios específicos para entidades y centros educativos, de acuerdo con las bases establecidas para cada categoría.

Más allá de los reconocimientos, el principal objetivo de la carrera es reunir a personas con diferentes capacidades en una jornada compartida de deporte y diversión.