A Coruña despide el 2025 con una colorida y divertida San Silvestre

A Coruña despide el 2025 en un día de tiempo seco y soleado, perfecto para la última cita deportiva del año. Desde las 16:00 horas, miles de personas se dieron cita en la explanada de O Parrote, punto de salida y llegada de la San Silvestre 2025. En total, la edición de este año superó los 7.000 participantes.

Minutos antes del arranque de la carrera absoluta, deportistas y familiares y amigos se concentraban junto al puerto de A Coruña en un ambiente de celebración. En los momentos previos, se podía ver por las calles circundantes a atletas ya ataviados con camisetas amarillas y no faltaron, como es tradición, los disfraces.

Entre ellos, además de personajes como Mario y Luigi, se veían muchas capas de superhéroes o las coronas de los Reyes Magos. También los más pequeños, que estrenaron las pruebas en un pequeño circuito, fueron con vestidos de princesas y gorros de Papá Noel. Entre los más originales, hubo referencias a la fiesta de esta noche, desde uvas hasta corredores con el traje a medio poner.

Con un recorrido de 7,5 kilómetros, los participantes compitieron ante lugares tan icónicos de la ciudad como las galerías de la Marina, el Obelisco o el Paseo Marítimo, además de la Torre de Hércules o el Castillo de San Antón. Con una ruta circular, O Parrote actuó también como línea de meta, donde decenas de personas esperaban vitoreando a sus conocidos y también a otros corredores.

Antes del inicio de la prueba de la categoría absoluta, desde las 16:00 horas los más pequeños se enfundaron la equipación de corredores con pruebas en categoría Infantil A, con 1,2 kilómetros, una Infantil B, con 600 metros, otra Infantil C, con 200 metros y una Chupete, con 100 metros. Tampoco faltaron las categorías de marcha nórdica y la dedicada a las mascotas en la CanSilvestre.

En la categoría absoluta, Pablo Bocelo repitió como ganador con un tiempo de 23:07 minutos, seguido en el podio masculino por Adrián Sancho y David Pérez. Entre las corredoras, Uxía Pérez fue la vencedora parando el crono a los 25:47 minutos, seguida de Irene Lorenzo y Lara Solsona.