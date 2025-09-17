El entrenamiento de autor marca tendencia en A Coruña: el método de élite que está cambiando el fitness

El prestigioso preparador físico Mon Fernández trae a A Coruña el ‘entrenamiento de autor’, un modelo nacido del deporte profesional que combina innovación, personalización y excelencia en 4h Sport Studio

Contenido patrocinado

En una ciudad acostumbrada a marcar el paso en la moda, nace ahora una nueva forma de entender el entrenamiento personal. Se trata del entrenamiento de autor, un modelo que fusiona excelencia, creatividad e innovación aplicadas a la preparación física personalizada y que bebe directamente de la experiencia de su creador en el deporte profesional.

El concepto llega de la mano de Mon Fernández, entrenador personal en A Coruña de reconocido prestigio, quien junto a su equipo en 4h Sport Studio, ha conseguido cambiar las reglas del juego.

Fernández cuenta con una dilatada trayectoria como preparador físico en la que destaca su etapa en el Deportivo Liceo, equipo con el que ha cosechado importantes éxitos a nivel nacional como la Copa del Rey del año 2021, la última lograda hasta la fecha por el prestigioso club coruñés.

Con una amplia propuesta en actividades de entrenamiento y bienestar, 4h Sport Studio permite, por primera vez en la ciudad, disfrutar del privilegio de entrenar de la mano de un preparador físico de deportistas de élite.

“Poner toda esa experiencia acumulada en el deporte profesional al servicio de la gente común siempre rondó en mi cabeza”, relata Fernández.

Aunque la mayor parte del público de 4h Sport Studio corresponde a perfiles no profesionales, lo cierto es que también entrenan allí numerosos deportistas de primer nivel que siguen confiando en el centro.

Una sesión de readaptación funcional 4h Sport Studio

“Algunos lo hacen todo el año y otros, que están jugando fuera, preparan sus pretemporadas aquí durante los meses de verano. Diseñamos sesiones de alto rendimiento para atender a este tipo de perfil.”

Se trata de jugadores profesionales o semiprofesionales de distintas disciplinas deportivas que, a menudo, entrenan junto al resto de los clientes del centro.

“Es muy bonito verlos trabajar codo a codo”, apostilla.

Un método con firma propia y ADN coruñés

El entrenamiento de autor no es la enésima moda fitness importada, de hecho, tiene ADN cien por cien coruñés. “La primera vez que escuché el término fue cuando me presentaron la web. Por lo que me cuentan, la idea surgió durante una sesión fotográfica. Los de marketing, que ya estaban acostumbrados a trabajar con otros centros de entrenamiento, se volvieron locos para obtener las imágenes que necesitaban porque jamás habían visto una metodología similar”, relata Fernández entre risas.

La readaptación de lesiones, otro de sus puntos fuertes

Otro de los pilares de 4h Sport Studio es la readaptación funcional, una fase clave del proceso de recuperación que comienza donde termina el trabajo del fisioterapeuta. El objetivo es claro: ayudar a que cada persona —deportista o no— recupere la funcionalidad previa a la lesión con seguridad y criterio técnico. Fernández, que cuenta con una amplia experiencia como recuperador deportivo, aplica protocolos específicos para guiar esa transición entre la rehabilitación clínica y la vuelta al deporte o a la vida activa.

“La readaptación funcional es una fase crucial que a menudo se descuida, pero es esencial para garantizar una recuperación completa y una vuelta segura, tanto al deporte como a las actividades del día a día”, explica.

