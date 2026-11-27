Ocho horas de competición, más de 50 kilómetros monte a través, desniveles positivos de 2.000 metros y un mapa sobre el que tomar decisiones. En este escenario se desenvuelve David Senra, un deportista natural de Cariño (A Coruña) que, junto al lucense Iván Somoza, acaba de proclamarse subcampeón de la Liga Española de Ultrascore-Rogaine.

La dupla gallega pone así el broche a una temporada en la que también ha conseguido el bronce en el Campeonato de España. Dos resultados que recompensan meses de entrenamiento, numerosos desplazamientos y, sobre todo, una buena compenetración entre dos deportistas que han aprendido a entenderse en las circunstancias más exigentes.

"Después de una temporada larga y de mucho viajar, quedar segundos en la Liga es un buen resultado que al principio de temporada no nos esperábamos", reconoce Senra en conversación con Quincemil.

Galicia, Extremadura, Portugal, Murcia y Cuenca han sido algunos de los escenarios por los que han pasado durante este año. El tercer puesto en el Campeonato de España, disputado en tierras gallegas, fue precisamente el resultado que les animó a luchar por la clasificación nacional. "Empezando desde Galicia, con el tercer puesto en el Campeonato, dijimos: 'Bueno, pues hay que intentarlo'", recuerda.

Más que correr

El Ultrascore-Rogaine es una modalidad deportiva que combina las carreras de orientación con la resistencia física. A diferencia de otras pruebas de montaña, los participantes no cuentan con un recorrido previamente marcado, sino que deben diseñar su propia ruta para alcanzar diferentes puntos de control repartidos por el terreno, conocidos como balizas.

"Nos dan el mapa, tenemos que pasar por unos puntos de control y nos tenemos que buscar la vida, sinceramente, para pasar por ellos, orientándonos y salvando el terreno", explica el cariñés.

Las pruebas de la Liga Española tienen una duración de entre seis y ocho horas, aunque existen competiciones que pueden prolongarse hasta las 24 horas. Durante ese tiempo, los deportistas pueden llegar a recorrer más de 50 kilómetros y acumular desniveles positivos de 2.000 metros.

Sin embargo, estar en una excelente forma física no garantiza un buen resultado. El objetivo no es ser el más rápido, sino sumar el mayor número de puntos posible dentro del tiempo establecido. Cada baliza tiene una puntuación diferente, por lo que los equipos deben valorar cuáles les interesa visitar y en qué orden para optimizar el tiempo y el esfuerzo. "Si te equivocas en la estrategia, puedes dejar dos balizas. Al final, esto va por puntos, porque cada baliza tiene un valor", detalla Senra.

De ahí que la capacidad de tomar decisiones sobre el terreno adquiera tanta importancia, especialmente cuando se compite al máximo nivel. "Los equipos de arriba son tan buenos que la estrategia es clave", señala el deportista de Cariño.

Dos deportistas, un equipo

En una disciplina en la que cada decisión cuenta y el cansancio se acumula con el paso de las horas, el éxito de David Senra no se entiende sin Iván Somoza, ni el de Iván sin David.

El cariñés se inició en el mundo de los raids y las carreras de orientación hace unos 15 años. Lo que comenzó con pruebas de menor duración fue evolucionando hacia competiciones cada vez más exigentes hasta que, alrededor de 2020, conoció al que hoy es su compañero de aventuras. "Empezamos a hacer rogaines e hicimos un buen equipo entre los dos. Y ahí estamos", cuenta.

Desde entonces, ambos han aprendido a complementarse, a detectar los errores del otro y a tomar decisiones conjuntas en situaciones en las que el agotamiento físico y mental también entra en juego. "Cuando uno falla, el otro tiene que estar atento para recalcular el recorrido", explica Senra.

Esa complicidad va mucho más allá de interpretar un mapa o elegir el camino más adecuado. Durante las largas jornadas de competición, en las que apenas existen puntos de avituallamiento, los dos deportistas comparten sus propios recursos. "Llevamos el agua justa para correr las ocho horas, pocas veces hay avituallamientos y nos vamos dando agua, comida, lo que haga falta", relata.

La confianza, la generosidad y la paciencia se convierten así en herramientas tan importantes como el mapa o la brújula. Porque en el Ultrascore-Rogaine no basta con que uno de los dos esté en plena forma: ambos deben ser capaces de avanzar juntos. "Tenemos que llevarnos muy bien y tener paciencia uno con el otro", reconoce.

David Senra e Iván Somoza consultan el mapa durante una de las pruebas de orientación Cedida

Otro lugar de entreno

Detrás de los resultados deportivos también hay una rutina de entrenamiento que ambos deben encajar entre sus obligaciones profesionales, familiares y personales. "Al final, todos tenemos vida, todos tenemos familia, todos tenemos trabajo y hay que compaginarlo", señala el cariñés.

Su preparación es similar a la de cualquier deportista de resistencia, con sesiones de volumen y entrenamientos de calidad en montaña, aunque con un componente añadido: trabajar constantemente la capacidad de orientación. "Si no sabes orientar, estás perdido", resume.

En este sentido, Cariño ofrece a David un escenario privilegiado para preparar sus competiciones. Los montes y paisajes del Ortegal forman parte de sus entrenamientos y son también motivo de orgullo para el deportista."Siempre aprovecho lo que tenemos de monte, los sitios que tenemos allí, que son preciosos para entrenar. Aparte de ser visualmente preciosos, el monte que tenemos es tremendo", apunta.

Senra aprovecha también para reivindicar el talento deportivo de su municipio, donde considera que existen numerosos deportistas que merecen un mayor reconocimiento."Habría que darle más valor a los deportistas de Cariño, porque no estoy solo yo, hay muchos deportistas y muy buenos", añade.

Un deporte por descubrir

Pese a la exigencia de las competiciones y al nivel de sus participantes, el Ultrascore-Rogaine continúa siendo una disciplina desconocida para buena parte de la población.

Senra reconoce que las propias características de las carreras dificultan su seguimiento por parte del público, ya que, una vez dada la salida, cada equipo emprende su propio recorrido por la montaña.

Sin embargo, defiende que la orientación es una actividad que puede disfrutarse a cualquier edad y con independencia del nivel físico de cada persona. "Es algo que debería conocer más gente porque es súper divertido y entretenido para todos los niveles y para todas las edades", reivindica, poniendo especial énfasis en las posibilidades que ofrece para los más pequeños.

De cara a la próxima temporada, David e Iván ya tienen nuevos objetivos: mejorar sus resultados tanto en el Campeonato de España como en la Liga Española. "A ver si podemos meterle mano a los de arriba", comenta entre risas, si bien con la ambición de quienes han demostrado que pueden competir con los mejores.