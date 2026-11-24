Más de 200 atletas se darán cita en Ferrol en el Campeonato de España de Powerlifting

Ferrol acogerá el XVI Campeonato de España de Powerlifting Ciudad de Ferrol los próximos 27, 28 y 29 de noviembre en el polideportivo de Batallones de la Armada. La competición se desarrollará en horario ininterrumpido de mañana y tarde.

La cita deportiva está organizada por el Club Power Fénix Ferrol en colaboración con el Concello de Ferrol, la Xunta de Galicia, la Armada, la Diputación de A Coruña, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao y la Asociación Española de Powerlifting.

En ella, alrededor de 200 atletas, tanto masculinos como femeninos, procedentes de clubes de todo el territorio nacional se darán cita en la ciudad, donde intentarán conseguir una plaza para representar a la selección española de este deporte en los próximos campeonatos de Europa y en el Mundial de 2027.

El miembro del Club Power Fénix, Jesús Prieto, destacó que este es "el primer campeonato nacional de powerlifting que se celebra en Galicia y no sería posible sin la colaboración de las administraciones".

Por su parte, el responsable de Deportes de la Armada, Carlos Sicre, señaló que es un honor para la Armada contribuir a la celebración de este campeonato y confió en que los participantes disfruten de las instalaciones.