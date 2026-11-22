La carrera popular de Novo Mesoiro reunió este domingo a cerca de 1.000 deportistas en A Coruña en una jornada que sirvió para cerrar la temporada 2026 del circuito municipal Coruña Corre. Yago Ignacio García y Lara Santaclara fueron los vencedores de la prueba absoluta, en las categorías masculina y femenina, respectivamente, en esta XIV edición de una cita que volvió a congregar a participantes de todas las edades.

La competición arrancó a las 10:00 horas en las inmediaciones del polideportivo municipal de Novo Mesoiro, situado en la calle dos Ancares. En la categoría masculina, Antón Gómez López y Mikel Ocerin completaron el podio junto al ganador, mientras que Noelia Souto y Vanessa Hervada ocuparon la segunda y tercera posición en la clasificación femenina.

Una de las principales novedades de esta edición fue el estreno de un recorrido de aproximadamente 5,2 kilómetros, con salida y meta en la calle dos Ancares. El trazado discurrió por diferentes calles y caminos del barrio, con nuevos tramos en la zona de Feáns. Los corredores pasaron por la avenida de Novo Mesoiro, la calle Illa de Sálvora y el parque del barrio, además de las calles Ribeira Sacra y Fragas do Eume, antes de afrontar el tramo final por los caminos de Feáns y la subida por la calle Laxe.

Carreras para todas las edades

La jornada continuó a partir de las 11:15 horas con las pruebas de las categorías inferiores, que contaron con distancias adaptadas a las edades de los participantes. Los recorridos fueron desde los 2.270 metros para las categorías sub-18 y sub-16 hasta los 150 metros de la categoría peques.

La entrega de premios tuvo lugar en el polideportivo municipal de Novo Mesoiro, donde se reconoció a los ganadores de las diferentes categorías. El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, participó en el reparto de medallas de esta última cita del calendario.

Con esta carrera, Coruña Corre despidió su decimotercera edición, pese a que la prueba de Novo Mesoiro alcanzaba ya su XIV convocatoria. El circuito municipal completó así las siete carreras previstas durante 2026, con citas repartidas por distintos barrios de A Coruña y abiertas a corredores de diferentes edades y niveles.