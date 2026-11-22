Un club de Cambre (A Coruña) estalla por el estado de las instalaciones deportivas: "Ya está bien"

El Sporting Cambre ha expresado públicamente su hartazgo por el estado de las instalaciones deportivas municipales y la falta de soluciones a unos problemas que, según asegura, llevan años arrastrándose. Bajo el lema "Cambre merece unas instalaciones deportivas dignas. Ya está bien", la entidad ha difundido un comunicado en el que reclama medidas al Gobierno local del Partido Popular, pero también al resto de formaciones políticas con representación municipal.

El club considera que la situación ha empeorado con el paso del tiempo y critica que las distintas corporaciones municipales hayan mantenido los mismos problemas pese a los cambios de gobierno. "Estamos cansados de promesas, de reuniones, de buenas palabras y de compromisos que nunca terminan de cumplirse", señala la entidad, que insiste en que su reivindicación no se dirige exclusivamente al actual Ejecutivo, sino también a los partidos que han gobernado anteriormente y a los que ahora están en la oposición.

Entre las principales quejas figura el retraso acumulado en el pago de las subvenciones que corresponden al club por la actividad deportiva que desarrolla. El Sporting Cambre sostiene que estos fondos son necesarios para mantener su funcionamiento y ofrecer una práctica deportiva accesible económicamente a las familias.

Campo y los vestuarios

El estado del terreno de juego es otro de los motivos de preocupación. La entidad asegura que hace años que no se realizan tareas básicas de mantenimiento, como pasar el peine para cuidar y recuperar la hierba. También denuncia el deterioro progresivo del sistema de riego, que sufre averías constantes.

Las quejas se extienden a los vestuarios, donde, según el comunicado, el agua de las duchas sale fría de manera habitual debido a la falta de mantenimiento. El club considera especialmente preocupante esta situación porque las instalaciones son utilizadas por deportistas de distintas edades, incluidos numerosos menores.

A estas deficiencias se suma la falta de materiales de limpieza e higiene para los baños y vestuarios. El Sporting Cambre asegura que, pese a que estas necesidades están contempladas en el documento que regula el servicio, es el propio club quien termina asumiendo esos gastos.

La disponibilidad de personal también preocupa a la entidad. Según explica, no hay conserjes durante muchas de las horas de actividad deportiva, lo que genera problemas de organización y seguridad. Además, asegura que la empresa encargada de este servicio les ha trasladado su intención de reducir las horas de dedicación de sus trabajadores debido a problemas con el Ayuntamiento.

El comunicado también cuestiona el mantenimiento de los desfibriladores instalados en las instalaciones deportivas. El club advierte de que no se realizan las revisiones necesarias para garantizar que estos dispositivos estén operativos cuando puedan resultar necesarios.

Mejoras en iluminación

Ante esta situación, el Sporting Cambre exige instalaciones cuidadas, servicios básicos en condiciones y garantías de seguridad para deportistas y usuarios. También reclama que los conserjes dispongan de contratos en vigor y cubran todas las horas de ocupación de las instalaciones, además del suministro de materiales de limpieza, el abono puntual de las subvenciones y la mejora de la iluminación del terreno de juego.

La entidad pide, además, que los compromisos políticos se traduzcan en actuaciones concretas, con plazos y soluciones. Su mensaje se dirige especialmente al Partido Popular, que actualmente gobierna Cambre, al que reclama que actúe, pero también al resto de formaciones de la corporación municipal.

"Estamos cansados de ser una herramienta de reivindicación política", sostiene el club, que critica que las formaciones políticas se sumen a sus protestas cuando están en la oposición, pero que los problemas continúen sin resolverse cuando tienen responsabilidades de gobierno.

La entidad pone el foco en el trabajo que hay detrás del deporte base, con horas de dedicación de directivos, entrenadores y familias, además del esfuerzo económico que realizan los clubes para mantener su actividad. "No pedimos privilegios. No pedimos favores. No pedimos nada extraordinario", reivindica el Sporting Cambre, que concluye reclamando respeto para los clubes, los deportistas y las familias del municipio.