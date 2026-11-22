Alex tiene 11 años, vive en Betanzos y apenas lleva un año vinculado al motociclismo. Lo que comenzó como una afición después de probar unas motos del programa Xogade de la Xunta se ha convertido en una prometedora aventura deportiva. En su primera temporada ha conseguido varios títulos en competiciones de España y Portugal, unos resultados que han sorprendido incluso a su propia familia. Ahora, mientras se recupera de una fractura de clavícula, sus padres buscan apoyos económicos para que pueda seguir compitiendo.

Su padre, Jairo Ares, recuerda que en casa siempre hubo motos, aunque Alex apenas podía utilizarlas porque no disponían de un terreno adecuado. El pequeño había crecido viendo carreras y conocía a algunos pilotos, pero nunca se habían planteado que pudiera competir. Hasta que un día empezó a repetir que quería subirse a una moto para correr.

La oportunidad llegó cuando las motos de la Xunta visitaron Betanzos dentro del programa Xogade. Alex pudo probarlas y, desde entonces, no dejó de insistir. "A partir de ese día ya no paró hasta que miré dónde podíamos llevarlo", cuenta Jairo. La familia encontró una escuela en Outeiro y decidió acercarse un domingo para que el niño probase.

La experiencia fue sorprendente. En apenas una mañana, Alex ya conseguía tocar con la rodilla en el suelo en las curvas. Borja, uno de los responsables de la escuela, se fijó rápidamente en sus condiciones y trasladó a su padre que veía posibilidades en él. La familia decidió matricularlo y comenzó así una aventura que arrancó alrededor de julio del 2025, con los primeros entrenamientos a partir de septiembre.

Primera temporada de títulos

Los primeros meses estuvieron condicionados por la lluvia, lo que dificultaba apreciar su evolución, pero cuando llegaron las jornadas de seco empezó a destacar. Fue entonces cuando Borja planteó a Jairo la posibilidad de dar el salto a la competición.

Su padre reconoce que inicialmente tenía dudas. No quería que su hijo se encontrase con una experiencia demasiado exigente ni que sufriese en las carreras. "No quiero que haga el ridículo, que no lo doblen", recuerda que pensaba antes de dar el visto bueno. El monitor, sin embargo, insistió en que el niño estaba preparado y que merecía la pena probar.

La primera carrera confirmó las buenas sensaciones. Alex tuvo problemas con la moto, pero aun así consiguió ganar una de las mangas y terminar segundo en la otra. En la siguiente cita volvió a demostrar su capacidad: se cayó cuando iba primero en una de las mangas, pero logró remontar hasta la tercera posición y después ganó la segunda.

A partir de ahí, los resultados fueron todavía mejores. El joven piloto empezó a encadenar victorias y consiguió varios títulos en su primera temporada. En los primeros entrenamientos ya llegaba a superar entre dos y tres segundos por vuelta los tiempos de otros participantes, una diferencia que llamó la atención de quienes seguían su progresión. Aunque se trata de una copa de iniciación, Jairo explica que algunos de sus rivales ya afrontaban su segundo año en la competición.

Su experiencia también se extendió a Portugal. La familia descubrió la existencia de un campeonato nacional en el país vecino, en el que se utilizaba la misma moto, y decidió probar suerte. Aunque se incorporaron con la competición ya empezada y únicamente pudieron disputar tres carreras, Alex consiguió imponerse en todas ellas.

El reto de seguir compitiendo

La familia ya había comenzado a preparar la próxima temporada y Jairo compró una moto nueva para que Alex pudiera entrenar y adaptarse a ella. Sin embargo, el pequeño sufrió una fractura de clavícula que le impidió participar en la última carrera del año. Pese a ello, la ventaja que había acumulado en la clasificación le permitió mantener su posición y sumar el título.

Ahora el objetivo es completar la recuperación y volver a los entrenamientos a mediados de diciembre. La próxima campaña supondrá un desafío mayor, ya que Alex dará el salto a una categoría más exigente. Su padre es consciente de que todavía queda mucho camino por recorrer y de que no hay garantías de que mantenga el mismo ritmo de progresión. "Puede estancarse o seguir evolucionando. Es muy complicado", reconoce.

Pero, además de la preparación deportiva, la familia tiene otro frente abierto: conseguir financiación para que el pequeño pueda continuar compitiendo. Jairo explica que mantener una temporada de motociclismo supone un esfuerzo económico importante, con gastos de motos, mantenimiento, desplazamientos e inscripciones.

"Hay que tener pasta o padrinos", resume al hablar de las dificultades para avanzar en este deporte. La familia es trabajadora y reconoce que no podrá asumir indefinidamente todos los costes. "En un par de años nuestra economía no puede continuar con eso", explica Jairo, que busca empresas y patrocinadores interesados en respaldar la trayectoria de su hijo. Sus buenos resultados le han permitido disponer de una beca del 60% de los costes de inscripción para el campeonato de España, pero aún así el esfuerzo económico es importante.

Alex conoce las dificultades económicas que implica seguir compitiendo, pero mantiene la ilusión por continuar sobre la moto. De momento, su familia centra sus esfuerzos en que se recupere de la lesión y pueda regresar a los entrenamientos para preparar una nueva temporada.