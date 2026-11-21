A Coruña volverá a situarse como escenario de debate sobre el futuro del deporte en Galicia con la celebración del VIII Congreso Galego de Xestión Deportiva. La cita tendrá lugar el próximo 27 de noviembre en el Paraninfo de la Universidade da Coruña y reunirá a representantes institucionales, responsables de entidades deportivas, empresas y profesionales vinculados a la gestión del deporte y el turismo. El programa concluirá con la XVII Gala de los Premios Galicia á Xestión Deportiva, que distinguirá a personas y organizaciones por su contribución al desarrollo de este ámbito.

El congreso se desarrollará bajo el lema "Deporte, turismo y municipio", una temática con la que sus organizadores quieren profundizar en la relación entre la actividad deportiva, la capacidad de atracción turística de las ciudades y el desarrollo económico de los territorios. La jornada abordará el papel que han adquirido los acontecimientos deportivos como herramienta para promocionar destinos, atraer visitantes y generar actividad más allá de la propia competición.

La convocatoria está dirigida a un público amplio dentro del sector. Entre los asistentes previstos figuran representantes de las administraciones públicas, responsables municipales de las áreas de Deportes y Turismo, federaciones, clubes, empresas y especialistas en gestión deportiva. El objetivo es compartir experiencias y analizar los retos que afronta Galicia en un ámbito en el que cada vez tienen más peso la organización de eventos, la colaboración entre instituciones y la profesionalización de la gestión.

La presentación de esta doble cita contó con la participación del concejal de Cultura y Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, acompañado por el responsable municipal de Deportes, Manuel Vázquez; el gerente de la Fundación Deporte Galego, Iván Clavel; y el presidente de AGAXEDE, Eduardo Blanco. El Ayuntamiento respalda el encuentro a través del Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña.

Durante el acto, Castro defendió la importancia del deporte como una herramienta que trasciende la competición y el ocio. El edil destacó su capacidad para favorecer la cohesión social, promover hábitos saludables y contribuir al crecimiento económico y a la proyección exterior de la ciudad. También puso en valor la celebración de encuentros profesionales como este, que permiten intercambiar conocimientos y explorar nuevas oportunidades para el sector.

Expertos de distintos ámbitos

El programa contará con ponentes procedentes de diferentes ámbitos de la gestión deportiva, la administración pública, la universidad y la industria turística. Entre ellos estará el propio Eduardo Blanco, presidente de AGAXEDE, junto a Fabián Quesada, exdirector general de Deportes de la Junta de Extremadura, y Eduardo Guillén Solórzano, profesor de la Universidade da Coruña.

También participará Antonio Jesús Casimiro, catedrático universitario y concejal del Ayuntamiento de Almería. La representación del tejido empresarial y asociativo gallego correrá a cargo de Pedro Iglesias Santos, presidente del Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar; José Luis Fernández Vázquez, presidente de AGETAN; y Alfonso Martínez Cacheda, tesorero del Clúster Turismo de Galicia.

Las intervenciones permitirán abordar desde distintas perspectivas cómo aprovechar el potencial del deporte para dinamizar los municipios y reforzar su atractivo turístico. La relación entre las políticas públicas, las entidades deportivas y las empresas será uno de los ejes del encuentro, que busca poner en común experiencias y propuestas para afrontar los cambios que vive el sector.

Premios a la gestión deportiva

La programación del 27 de noviembre finalizará con la XVII Gala de los Premios Galicia á Xestión Deportiva. Estos galardones reconocerán el trabajo de personas y entidades que han contribuido al desarrollo, la innovación y el fortalecimiento de la gestión deportiva en Galicia.

La entrega de premios servirá como cierre de una jornada que pretende reunir a buena parte de los profesionales vinculados a este ámbito y dar visibilidad a iniciativas que contribuyen a mejorar la organización y el funcionamiento del deporte gallego.

Desde el Ayuntamiento destacan que la celebración del congreso encaja en la estrategia de ciudad que busca reforzar el papel de A Coruña como sede de grandes acontecimientos deportivos y como destino vinculado a la actividad física. Castro incidió en que el deporte forma parte de la identidad coruñesa y de su capacidad para atraer visitantes, generar actividad económica y proyectarse como destino turístico.