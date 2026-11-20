Ya están disponibles las entradas para el concurso de saltos de Casas Novas en Arteixo (A Coruña)

Un año más, vuelven los mejores caballos y jinetes del mundo al Centro Hípico Casas Novas, en la edición 50ª del premio internacional que se celebra en el centro hípico propiedad de la familia Ortega. Se darán cita los próximos 4, 5 y 6 de diciembre con el ya clásico Gran Premio Longines FEI Copa del Mundo con saltos de 1,60 metros de altura.

Este último es el broche de oro al fin de semana y la prueba con mayor altura, además de puntuar para la Liga FEI y ser de 5 estrellas, la máxima categoría. Las entradas ya están disponibles en la web del concurso de Casas Novas (csicasasnovas.com) y como en las ya 50 ocasiones anteriores son completamente gratuitas. Los asistentes podrán acceder al recinto presentándolas directamente desde sus dispositivos móviles, sin necesidad de imprimirlas.

Se trata de un fin de semana completísimo para los amantes del deporte ecuestre, ya que combina tanto concursos internacionales con algunos de los mejores jinetes y amazonas del panorama internacional y, por supuesto, algunos de los mejores caballos del mundo, con pruebas algo más modestas, pero igualmente importantes, con muchos jóvenes talentos y promesas de la hípica tanto nacional como internacional.

Programación

La competición arrancará el viernes 4 de diciembre a las 14:00 del mediodía, con dos pruebas correspondientes al CSI1*: el Trofeo NH Collection y el Trofeo Champagne Malard. Por la tarde, tomarán el relevo las pruebas del CSI5*W, con el Trofeo Checkpoint y el Trofeo CaixaBank.

El sábado 5 continuará la actividad con otras cuatro pruebas. La jornada comenzará por la mañana con el Trofeo Porsche y el Trofeo Veolia, pertenecientes al CSI1*. Ya por la tarde, llegarán dos de las citas destacadas del día dentro de la categoría 5*: el Trofeo Grupo Eulen y el primer Gran Premio del fin de semana, patrocinado por Longines.

El domingo 6 pondrá el broche final a esta edición con una última jornada de competición. La mañana estará dedicada al CSI1*, con el Trofeo Movistar y el Gran Premio Prosegur Security. Por la tarde, el CSI5*W tomará protagonismo con el Trofeo DHL, antes de la prueba más esperada del fin de semana: el Gran Premio Longines FEI Copa del Mundo Casas Novas, que cerrará tres días de deporte al más alto nivel.

Toda la información sobre el concurso y las invitaciones está disponible en la página web oficial: www.csicasasnovas.com.