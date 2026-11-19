La Copa del Mundo de Fútbol masculino ya está en Santiago: "Lo mejor está por llegar"

La Copa del Mundo de fútbol masculino ya está en Santiago de Compostela. El trofeo podrá visitarse en la Cidade da Cultura mañana viernes y el sábado, cuatro meses después de que España derrotase a Argentina. Un evento que hizo que la capital gallega se convirtiese en una gran fiesta, con miles de personas celebrando la victoria el pasado 19 de julio.

Santiago tiene una relación especial con la Selección Española campeona del mundo, ya que los jugadores y el cuerpo técnico partieron desde el aeropuerto de Rosalía de Castro-Lavacolla rumbo al Mundial de Estados Unidos para ganar la segunda estrella. Un viaje que comenzó el 5 de junio y que terminaría mes y medio después con el mejor de los resultados.

"Todavía hay cosas por hacer, lo mejor está por llegar y juntos pelearemos de nuevo por objetivos tan importantes como es este", aseguró esta mañana el seleccionador, Luis de la Fuente, en el acto institucional en el Pazo de Raxoi.

De la Fuente estuvo acompañado por el presidente la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, antes de realizar la ofrenda al Apóstol en la Catedral a poco más de un mes de que comience el Xacobeo 2027.

El entrenador mostró su agradecimiento a Santiago y "a toda Galicia" y señaló que la exposición Reyes del Mundo está teniendo una gran acogida en toda España. "Esto es un éxito de todo un país, toda una nación volcada con su selección", incidió el seleccionador, que añadió: "Eso a nosotros nos ha dado muchísima fuerza".

Rafael Louzán, por su parte, ofreció este trofeo a "todo el fútbol de Galicia" y destacó la "ilusión desbordante en Galicia": varias personas que estaban en la Praza do Obradoiro se han sacado fotos con Luis de la Fuente. El presidente de la RFEF señaló que para él es "muy emotivo y tremendamente especial" estar en su tierra con el trofeo.

Louzán, además, remarcó la importancia de hacer la ofrenda al Apóstol como "patrón de España" y recordó cómo "salió de aquí esa ilusión" al partir de la capital de Galicia la delegación de la Selección con 120 personas a Nashville. "(La selección es) hoy es el símbolo que más une a este país", añadió el representante de la RFEF.

Xacobeo y acto en Sar

El presidente de la Xunta concordó en que el Mundial de fútbol masculino "unió" a España: "Nos hizo vibrar como una sola fuerza". Rueda, además, agradeció que el trofeo llegue a Compostela en "vísperas del Xacobeo" y mostró su "admiración" por la forma de ser de De la Fuente, del que destacó sus "valores auténticos".

El mandatario autonómico también deseó que España gane la tercera estrella en el Mundial 2030 para llevarlo a Santiago antes del siguiente Xacobeo 2032, según recoge Europa Press.

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, afirmó por su parte que este es uno "de los días de más emoción" por el recibimiento de la Copa del Mundo y ha puesto en valor la "admiración por Galicia" que tiene Luis de la Fuente.

Los presidentes de Deportivo da Coruña y Celta de Vigo, Juan Carlos Escotet y Marián Mouriño, han estado presentes en el acto y han mantenido una conversación privada durante varios minutos mientras esperaban al inicio del acto.

El presidente de la Real Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto, ha resaltado el "día grande para Galicia" de esta recepción. Y es que el Multiusos Fontes do Sar acoge desde las 17:00 horas un gran evento con 7.000 niños de un centenar de clubes base en el que se homenajeará, entre otros, al primer gallego campeón del mundo de fútbol masculino, Borja Iglesias.

La exposición se trasladará mañana viernes y el sábado al edificio CINC de la Cidade da Cultura y se podrá visitar en horario de 10:00 a 20:00 horas. Los visitantes tendrán que registrarse en el propio lugar siguiendo las instrucciones de la organización de la RFEF, lo que dará acceso al ticket de entrada a la exposición.