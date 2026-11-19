La carrera de Novo Mesoiro despide este domingo el circuito Coruña Corre: estos serán los cortes de tráfico

El circuito de carreras populares Coruña Corre despedirá este domingo, 22 de noviembre, su decimotercera edición con la celebración de la XIV Carrera Popular de Novo Mesoiro, la última de las siete pruebas programadas este año. La competición comenzará a las 10:00 horas en el entorno del polideportivo municipal, en la calle dos Ancares, y contará con un nuevo recorrido por las calles y caminos del barrio.

La prueba absoluta tendrá una distancia aproximada de 5,2 kilómetros y contará con salida y meta en la calle dos Ancares. El nuevo trazado discurrirá principalmente por las calles del barrio, aunque también incorporará caminos del entorno de Feáns, ampliando así los espacios por los que pasa esta competición deportiva.

De este modo, las personas participantes partirán de la calle dos Ancares y continuarán por la calle Farellas hacia Illas Sisargas y la avenida de Novo Mesoiro. Desde allí, el circuito avanzará por la calle Illa de Sálvora y el parque de Novo Mesoiro, para regresar a la avenida principal y continuar por las calles Ribeira Sacra y Fragas do Eume.

Una de las principales novedades del itinerario será la incorporación de nuevos tramos en el entorno de Feáns. Los corredores bajarán hacia el camino do Casal por la calle Convento, para posteriormente continuar por la calle Correlo y afrontar el tramo final de subida por la calle Laxe, que conectará con la meta situada en la calle dos Ancares.

Horarios de las salidas

La jornada deportiva comenzará a las 10:00 horas con la categoría absoluta. La entrega de premios de esta prueba está prevista para las 11:00 horas, antes de dar paso a las categorías inferiores, que contarán con recorridos adaptados a las edades de las personas participantes.

Las pruebas sub-18 y sub-16 comenzarán a las 11:15 y a las 11:30 horas, respectivamente, con un recorrido aproximado de 2.270 metros. Posteriormente, a las 11:45 horas, será el turno de la categoría sub-14, con un trazado de 1.600 metros.

A partir de las 12:00 horas competirán las categorías sub-12 y sub-10, ambas con un recorrido de 800 metros, mientras que a las 12:30 horas será el turno de los más pequeños, que completarán una distancia aproximada de 150 metros. La entrega de premios de las categorías inferiores se celebrará a las 13:00 horas en el polideportivo municipal de Novo Mesoiro. Estos horarios son orientativos y podrán adaptarse en función del desarrollo de las pruebas.

Cortes de tráfico

La celebración de la carrera implicará modificaciones puntuales en la circulación y el estacionamiento en diferentes vías de Novo Mesoiro. El dispositivo previsto contempla el cierre de la calle dos Ancares desde las 7:00 horas para facilitar la instalación de la infraestructura de salida y meta. La previsión es que esta vía pueda reabrirse alrededor de las 14:00 horas, una vez finalizadas las actividades deportivas y los trabajos de desmontaje.

En el resto del recorrido, los cortes de circulación comenzarán a hacerse efectivos a partir de las 9:30 horas y se levantarán progresivamente conforme avance la carrera, siempre que las condiciones de seguridad permitan la reapertura de las vías.

En la parte alta del barrio, especialmente en las calles Ribeira Sacra y Fragas do Eume, las restricciones están previstas aproximadamente entre las 9:45 y las 10:50 horas. En la zona baja de Novo Mesoiro, incluida la avenida principal, la calle Illa de Sálvora y el entorno del parque, las afecciones podrán prolongarse hasta las 11:30 horas.

Por su parte, en la calle Laxe se prevé que las restricciones a la circulación estén vigentes aproximadamente entre las 9:40 y las 11:45 horas. Los horarios tienen carácter orientativo y podrán modificarse en función del desarrollo de la carrera.

También habrá restricciones de estacionamiento en la calle dos Ancares, en ambos lados, con la excepción del aparcamiento del centro cívico, cuyos vehículos no podrán salir hasta la reapertura de la vía. Las prohibiciones afectarán igualmente a la calle Laxe y a un tramo de la calle Illas Sisargas, en este último caso para facilitar las maniobras de los autobuses urbanos.

Además, durante los periodos en los que esté restringida la circulación no será posible acceder o salir con normalidad de los garajes y vados situados en las vías afectadas por el recorrido. Esta limitación podrá extenderse también a otras bolsas de estacionamiento del entorno, en los casos en los que los accesos dependan de las calles por las que discurre la prueba.

Las restricciones se levantarán progresivamente conforme avance la competición y se den las condiciones de seguridad necesarias para restablecer la circulación. El Concello recomienda al vecindario planificar sus desplazamientos con antelación y atender las indicaciones de la Policía Local, que coordinará el dispositivo de seguridad.

Afecciones a la línea 21

En lo relativo al transporte público, las principales modificaciones afectarán a la línea 21 del autobús urbano, concretamente en los trayectos de llegada a Novo Mesoiro. Durante los periodos de corte de circulación, los vehículos no podrán continuar más allá de la parada situada en la calle Illas Sisargas, en el entorno del supermercado.

Las paradas situadas en el interior del barrio, tanto en la avenida de Novo Mesoiro como en las calles Ribeira Sacra, Fragas do Eume e Illas Sisargas, quedarán temporalmente fuera de servicio durante las restricciones. No están previstos desvíos específicos de la línea y el servicio se recuperará progresivamente conforme se reabran las calles afectadas.

Por su parte, la parada de taxis situada en la avenida de Novo Mesoiro, en la confluencia con la calle Ribeira Sacra, quedará temporalmente anulada durante la celebración de la carrera. No se prevén afecciones a los autobuses metropolitanos e interurbanos.

La celebración de la prueba también podrá dificultar temporalmente las tareas de redistribución de bicicletas en las tres estaciones de BiciCoruña situadas en Novo Mesoiro, debido a las restricciones de acceso de los vehículos de mantenimiento. El funcionamiento habitual se restablecerá conforme se normalice la circulación.

Recogida de dorsales

La recogida de dorsales se realizará el sábado 21 de noviembre en el centro comercial Cuatro Caminos, en horario de 11:00 a 20:30 horas.

El domingo, el polideportivo municipal de Novo Mesoiro concentrará los principales servicios destinados a las personas participantes. El guardarropa estará disponible entre las 9:30 y las 11:30 horas, mientras que el servicio de duchas podrá utilizarse desde las 10:30 hasta las 13:00 horas.

También se habilitará una zona de avituallamiento después de la meta, donde se ofrecerá agua y alimentos sólidos a las personas participantes en las diferentes categorías.

Toda la información sobre la prueba, los horarios y los recorridos está disponible en la página web oficial del circuito.