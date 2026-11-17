La Copa del Mundo de fútbol y la exposición Reyes del Mundo llegan a Galicia este jueves. Ambos podrán visitarse en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela desde el 19 al 21 de noviembre y, en el día de su inauguración, el fútbol gallego homenajeará al árbitro Diego Sánchez Rojo y al futbolista Borja Iglesias, entre otros.

La Real Federación Española de Fútbol y la Federación Galega de fútbol celebrarán el jueves distintos actos en Santiago. El primero de ellos será la bienvenida institucional a las 13:00 horas en el Pazo Raxoi, a la que acudirán el presidente de la RFEF, Rafael Louzán; el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el presidente de la Real Federación Gallega de Fútbol, Pablo Prieto; el seleccionador nacional, Luis de la Fuente; y el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez.

Louzán y De la Fuente encabezarán posteriormente la ofrenda del trofeo de la Copa del Mundo al Apóstol Santiago. El acto tendrá lugar el mismo día 19 de noviembre a las 14:00 horas en la Catedral. Los actos de celebración de la llegada del trofeo y la exposición no terminarán ahí, porque a las 17:00 horas se celebrará una exhibición de la Copa del Mundo y entrega de reconocimientos de la RFGF en el Multiusos Fontes do Sar.

Esta es la programación completa:

13:00 horas | Acto institucional Reyes del Mundo | Pazo de Raxoi

14:00 horas | Ofrenda de la Copa del Mundo al Apóstol Santiago | Catedral de Santiago de Compostela

17:00 horas | Exhibición de la Copa del Mundo y entrega de reconocimientos de la RFGF | Pabellón Multiusos Fontes do Sar

El acto del jueves 19 de noviembre está reservado para las visitas de presidentes, directivos, entrenadores, jugadores, árbitros y familiares de los clubes gallegos. Las federaciones gallega y nacional de fútbol y la Xunta organizaron un evento pensado especialmente para los jugadores y jugadoras del fútbol base pero abierto a todos los que forman parte del deporte.

Así, los participantes realizarán una visita y formarán parte de un homenaje a los gallegos campeones del mundo: el árbitro Diego Sánchez Rojo, el futbolista Borja Iglesias y el presidente de la RFEF Rafael Louzán. El acto también reconocerá al entrenador Luis de la Fuente, que al igual que Sánchez Rojo, Iglesias y Louzán, dirigirá unas palabras a los asistentes.

Refuerzo del transporte

La llegada de la Copa del Mundo de fútbol provocará cambios en el transporte urbano de Santiago de Compostela. El ayuntamiento ha informado de que se activarán los siguientes servicios: