Galicia estudia la inhabilitación de por vida por agresiones en partidos de fútbol

La Real Federación Galega de Fútbol estudia endurecer las sanciones contra los comportamientos violentos en las competiciones autonómicas, hasta el punto de contemplar la posibilidad de inhabilitar de por vida a quienes cometan agresiones de especial gravedad. La medida forma parte de un paquete de actuaciones acordado este jueves 12 de noviembre por la Comisión contra la Violencia en el Fútbol Galego, reunida en la sede federativa de Santiago de Compostela.

La iniciativa llega después de los graves incidentes registrados durante las últimas semanas en diferentes competiciones gallegas, especialmente por las agresiones físicas y verbales sufridas por miembros del colectivo arbitral. Ante esta situación, la entidad presidida por Pablo Prieto pretende reforzar tanto su capacidad sancionadora como los mecanismos de prevención para evitar que estos episodios vuelvan a repetirse.

La principal decisión pasa por adaptar el Reglamento Disciplinario de la Federación a la Ley 3/2012, del Deporte de Galicia. Esta normativa contempla para las infracciones muy graves suspensiones o privaciones de la licencia federativa de hasta cinco años y, en determinados supuestos excepcionales de reincidencia en conductas de extrema gravedad, la retirada de la licencia a perpetuidad.

La RFGF quiere incorporar estas posibilidades a su propio reglamento para disponer de herramientas con las que responder con mayor contundencia a las agresiones que pongan en peligro la integridad física de árbitros, jugadores y otros participantes en las competiciones. La aplicación de estas sanciones estará sujeta, en todo caso, a los procedimientos y garantías establecidos legalmente.

Más control

Además de los cambios disciplinarios, la Comisión acordó reforzar la aplicación de los protocolos federativos contra la violencia, la discriminación, el acoso y los incidentes que puedan producirse tanto sobre el terreno de juego como en las gradas. La intención es garantizar que cualquier comportamiento de este tipo tenga una respuesta y proteger a todos los integrantes del fútbol gallego.

Entre las iniciativas acordadas figura también una acción conjunta que se desarrollará durante el próximo fin de semana en los campos de fútbol y pabellones de Galicia. Antes del comienzo de los partidos, los futbolistas de ambos equipos realizarán una salida conjunta e intercalada, acompañados por sus respectivos cuerpos técnicos y oficiales.

Una vez sobre el terreno de juego, los jugadores formarán una única fila en el centro, alternando integrantes de ambos conjuntos y con el árbitro en el medio. Los entrenadores y oficiales también se mezclarán junto a los banquillos y los técnicos se situarán juntos y abrazados. Tras permanecer 20 segundos alineados, el colegiado dará la señal para que todos los participantes se saluden con un apretón de manos.

Con este gesto, la Federación pretende trasladar un mensaje de unidad y respeto por encima de la rivalidad deportiva, además de implicar a las familias y aficionados que acuden habitualmente a las instalaciones.

Campaña contra las agresiones

La RFGF también pondrá en marcha una campaña de sensibilización a través de sus canales oficiales con un mensaje directo: "No a la violencia". La iniciativa incluirá contenidos gráficos y audiovisuales para rechazar las agresiones, amenazas, discriminación y cualquier comportamiento contrario a los valores deportivos.

Otra de las medidas acordadas será el envío de una carta personal del presidente de la Federación, Pablo Prieto, a los máximos responsables de los clubes y a los entrenadores de las competiciones federadas. En ella trasladará su preocupación por los últimos episodios y reclamará la implicación de los dirigentes y cuerpos técnicos para prevenir este tipo de comportamientos.

La Federación considera que los responsables de los equipos tienen un papel fundamental a la hora de transmitir valores de respeto, especialmente hacia las decisiones arbitrales. La entidad insiste en que ningún resultado, decisión de un colegiado o circunstancia de un encuentro puede justificar una agresión o una amenaza.

Con este conjunto de actuaciones, el fútbol gallego busca reforzar la protección de sus árbitros y del resto de participantes en las competiciones, combinando un mayor rigor disciplinario con medidas de concienciación dentro y fuera de los terrenos de juego.