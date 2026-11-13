A Coruña reunirá a 170 judokas en el Trofeo Teresa Herrera, clasificatorio para el Campeonato de España

A Coruña volverá a convertirse este domingo en punto de encuentro del judo nacional con la celebración de la XXVIII edición del Trofeo Teresa Herrera. El Palacio de los Deportes de Riazor acogerá el 15 de noviembre esta competición, que reunirá a cerca de 170 deportistas de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León y que servirá como Sector Oeste del Campeonato de España Absoluto, tanto en categoría masculina como femenina.

La prueba, organizada por la Federación Gallega de Judo y Deportes Asociados en representación de la Real Federación Española de Judo, cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de A Coruña. Los participantes buscarán una plaza para la fase final del Campeonato de España, un paso importante dentro del calendario nacional y que también abre la puerta al circuito internacional absoluto.

La representación gallega estará formada por 58 judokas. De ellos, 24 proceden de A Coruña y de su área metropolitana, por lo que la competición permitirá también medir el nivel de los deportistas locales frente a participantes de otras comunidades.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destacó durante la presentación la trayectoria de un torneo que alcanza ya su vigésimo octava edición y que considera consolidado dentro del calendario deportivo de la ciudad. El edil señaló que esta cita permite reunir a deportistas de nivel y dar visibilidad a una disciplina con tradición en A Coruña.

Vázquez también defendió el papel del Ayuntamiento en el apoyo tanto al deporte de base como a las competiciones de ámbito nacional, con el objetivo de que la ciudad siga acogiendo eventos que ofrezcan oportunidades a sus deportistas y contribuyan a promocionar distintas modalidades.

La jornada comenzará a las 9:30 horas en el Palacio de los Deportes de Riazor. Las finales están previstas para las 13:00 horas, mientras que la entrega de trofeos se celebrará media hora después, a las 13:30 horas, con representantes deportivos locales y autonómicos.

La entrada será gratuita y la organización calcula que alrededor de 800 personas podrán acercarse a las instalaciones para seguir la competición. Además, quienes no puedan acudir a Riazor tendrán la posibilidad de verla en directo a través del canal de YouTube de la Federación Gallega de Judo, que retransmitirá la jornada entre las 9:30 y las 13:00 horas.