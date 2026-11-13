A Coruña amplía un 25% las plazas de sus campamentos deportivos de Navidad, hasta las 180

El Ayuntamiento de A Coruña ha ampliado un 25% la oferta de sus campamentos deportivos de Navidad para este curso 2026-2027. La iniciativa municipal contará con un total de 180 plazas, 36 más que en la edición anterior, con el objetivo de facilitar la conciliación de las familias durante las vacaciones escolares y ofrecer a los más pequeños alternativas de ocio vinculadas a la actividad física.

El plazo de preinscripción se ha abierto este viernes 13 de noviembre y permanecerá disponible hasta el próximo miércoles 18, a las 23:59 horas. Las solicitudes deberán tramitarse exclusivamente por internet, a través de la página web municipal de Deportes. La alcaldesa, Inés Rey, ha animado a las familias a participar en una propuesta que busca acercar diferentes disciplinas deportivas a los niños y niñas de la ciudad.

Los campamentos están dirigidos a menores de entre 6 y 12 años, nacidos entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020. La actividad tendrá como sede principal la Ciudad Deportiva de Riazor y contará con dos turnos, cada uno de ellos con capacidad para 90 participantes. En el reparto de las plazas tendrán preferencia los menores empadronados en A Coruña.

Dos turnos durante las fiestas

El primero de los turnos se desarrollará los días 22, 23, 24 y 28 de diciembre de 2026, mientras que el segundo tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de diciembre y 4 y 5 de enero de 2027. De esta forma, el programa cubrirá distintas jornadas del periodo vacacional, con actividades deportivas y de ocio adaptadas a las edades de los participantes.

La programación combinará disciplinas como atletismo, lucha, defensa personal, bádminton y ajedrez con juegos acuáticos y propuestas al aire libre en contacto con la naturaleza. La intención es que los niños puedan probar modalidades diferentes, descubrir nuevas aficiones y compartir actividades con otros participantes durante las vacaciones.

El horario habitual será de 09:00 a 14:00 horas, aunque el Ayuntamiento ofrecerá cierta flexibilidad para facilitar la organización familiar. Los menores podrán acceder a las instalaciones desde las 08:30 horas y permanecer en ellas hasta las 14:30 horas sin que esto suponga un coste adicional.

Cómo solicitar una plaza

Las familias interesadas deberán cubrir el formulario disponible en la página web municipal de Deportes, en www.coruna.gal/deportes, e indicar su orden de preferencia entre los dos turnos. Una vez cerrado el plazo de preinscripción, el Ayuntamiento publicará el 20 de noviembre la relación provisional de solicitantes. Después se abrirá un periodo para corregir posibles errores, que finalizará el día 23.

La lista definitiva se conocerá el 24 de noviembre. En caso de que el número de solicitudes supere las plazas disponibles, se celebrará un sorteo público para determinar la adjudicación. La relación de menores admitidos se publicará el 27 de noviembre, fecha a partir de la cual las familias podrán formalizar la matrícula.

Este último trámite podrá realizarse hasta el 3 de diciembre a las 23:59 horas, tanto por internet, mediante la plataforma CronosWeb, como presencialmente en la caja del Palacio de los Deportes de Riazor. En este segundo caso, el Ayuntamiento recomienda solicitar cita previa.

Precios y descuentos

El precio de la actividad dependerá del turno elegido. La primera opción, que comprende cuatro jornadas, tendrá un coste de 35,04 euros, mientras que la segunda, con cinco días de campamento, ascenderá a 43,80 euros.

La convocatoria también contempla una bonificación del 50% para las familias cuyos rendimientos económicos brutos anuales por persona de la unidad familiar no superen el IPREM vigente. Las bases completas, los requisitos de participación y todos los detalles del procedimiento de solicitud pueden consultarse en la web municipal de los Campamentos Deportivos de Navidad 2026-2027.