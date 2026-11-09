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Victorias y derrotas en un fin de semana con mucho deporte coruñés
Básquet Coruña protagonizó una de las mejores noticias del fin de semana después de vencer en el último segundo con un triple de Caio Pacheco
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Fin de semana de sensaciones antagónicas para los equipos coruñeses que vivieron derrotas, victorias y algún que otro empate. La mejor noticia del fin de semana la protagonizó Básquet Coruña. Los de Carles Marco vencieron a Andorra por 103 a 100 gracias a un triple de Caio Pacheco en el último segundo del partido. Los coruñeses se alejan de la zona baja con un balance de tres victorias y cuatro derrotas.
El Dépor empató a cero en el RCD Stadium ante el Espanyol en un choque marcado por las buenas actuaciones de Leo Román. Los coruñeses no estuvieron cómodos casi en ningún momento y el punto puede darse por bueno.
El Liceo cayó por cero goles a uno ante el Barcelona en el gran clásico del hockey nacional. El duelo se desarrolló bajo un gran ambiente y fue muy igualado. Un solitario tanto de Alabart decantó el choque.
El Dépor femenino jugará esta noche a las 21 en Riazor ante el Valencia en el encuentro que cierra la décima jornada de liga.
En más polideportivo, Maristas ganó su encuentro ante La Salle por 71 a 62.
En fútbol femenino, el Victoria cayó por cinco goles a cero ante el Madrid CFF.