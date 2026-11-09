Dino Radoncic ejecuta una bandeja ante Artem Pustovyi en el choque del Basquet Coruña frente a Morabanc Andorra. ACB Photo / Mónica Arcay.

Victorias y derrotas en un fin de semana con mucho deporte coruñés

Fin de semana de sensaciones antagónicas para los equipos coruñeses que vivieron derrotas, victorias y algún que otro empate. La mejor noticia del fin de semana la protagonizó Básquet Coruña. Los de Carles Marco vencieron a Andorra por 103 a 100 gracias a un triple de Caio Pacheco en el último segundo del partido. Los coruñeses se alejan de la zona baja con un balance de tres victorias y cuatro derrotas.

El Dépor empató a cero en el RCD Stadium ante el Espanyol en un choque marcado por las buenas actuaciones de Leo Román. Los coruñeses no estuvieron cómodos casi en ningún momento y el punto puede darse por bueno.

El Liceo cayó por cero goles a uno ante el Barcelona en el gran clásico del hockey nacional. El duelo se desarrolló bajo un gran ambiente y fue muy igualado. Un solitario tanto de Alabart decantó el choque.



El Dépor femenino jugará esta noche a las 21 en Riazor ante el Valencia en el encuentro que cierra la décima jornada de liga.

En más polideportivo, Maristas ganó su encuentro ante La Salle por 71 a 62.

En fútbol femenino, el Victoria cayó por cinco goles a cero ante el Madrid CFF.