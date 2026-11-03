El deporte coruñés, de luto por la muerte de Jesús de Miguel: el Dépor y el Básquet Coruña muestran su pesar

Luto en el fútbol español después de conocer el fallecimiento a primera hora de esta mañana de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife tras una dura entrada recibida en el partido ante el Andorra. El club hacía oficial la noticia tras una noche en la que el estado del jugador había empeorado de manera ostensible.

Todo sucedió en el encuentro que ayer disputaban Tenerife y Andorra. El partido, que debería haberse disputado el domingo, fue suspendido por una alerta meteorológica y ambos clubes acordaron jugarlo el propio lunes. Ya en el descuento del partido, en un balón en largo Owono golpeaba con violencia a De Miguel en el pecho. El futbolista gallego del Andorra Diego Alende, era el primero en ser consciente de la gravedad de la acción y pedía la entrada urgente de las asistencias.

En un primer comunicado el Tenerife anunció que su jugador permanecía estable dentro de la gravedad e ingresado en la UCI. Sin embargo, con el paso de las horas su estado empeoraba hasta comunicar la trágica noticia.

Reacciones del deporte coruñés

Clubes como el Deportivo o el Básquet Coruña ya han reaccionado en redes ante la trágica noticia. La entidad blanquiazul enviaba un mensaje a través de X en el que traslada “su más sentido pésame a familiares y amigos, así como al CD Tenerife y su afición por el fallecimiento de Jesús de Miguel”.

Desde el Básquet Coruña también se podía leer el siguiente mensaje: “No hay palabras de consuelo en estos momentos. Desde el Club Básquet Coruña queremos expresar nuestro profundo dolor y enviamos todo nuestro cariño y apoyo a su familia, al @CDTOficial y a toda su afición”.