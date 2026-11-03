La coruñesa Elena Gómez Pato, de 14 años, se proclama campeona de España juvenil de agility

La coruñesa Elena Gómez Pato, de tan solo 14 años, se ha proclamado campeona de España juvenil sub-19 de agility en la categoría 40. La joven deportista consiguió el primer puesto en el campeonato nacional, en el que participó con dos perros y obtuvo resultados destacados en ambas modalidades.

Para hacerse con el título, Elena compitió con Nix, una perra con la que logró imponerse en la categoría juvenil 40. También tomó parte en la categoría 50 junto a India, un animal que ha formado y preparado ella misma, y con el que consiguió una meritoria décima posición.

El triunfo tiene un significado especial para la joven coruñesa, que llevaba dos años persiguiendo este objetivo. "Hace dos años competí en mi primer Campeonato de España y, desde ese día, mi sueño fue ganarlo", explica. La edición anterior se quedó muy cerca de conseguirlo junto a India, pero varios errores durante la competición las relegaron a la cuarta posición.

La deportista reconoce que esta temporada también ha estado marcada por momentos complicados, por lo que llegar a la final y conseguir el título ha supuesto una enorme satisfacción. "Este año he tenido muchos bajones y, antes de que me diera cuenta, estaba en la final de un Campeonato de España con India y Nix", relata.

Tras el resultado, Elena ha querido agradecer el trabajo de los dos animales con los que compitió, así como el apoyo de las personas que la han acompañado durante su preparación. Ha dedicado una mención especial a Mara, su entrenadora, por confiar en ella para competir con Nix, y a Jorge Ramos por su ayuda y sus entrenamientos. "Sin duda, la primera persona que se merece este premio eres tú", señala en referencia a Mara.

La joven también ha compartido su agradecimiento con los integrantes de su club y con todas las personas que contribuyeron a hacer de la competición una experiencia inolvidable. Además, ha felicitado al resto de representantes gallegos por los resultados obtenidos durante el campeonato.

La competición dejó otro éxito para el equipo, ya que Jorge Esteban se proclamó campeón de España en la categoría sénior. De este modo, la expedición coruñesa regresó con dos títulos nacionales en una cita que Elena llevaba años soñando con ganar.