El hospital Ribera Juan Cardona de Ferrol renueva su convenio de asistencia sanitaria con el Baxi

El hospital Ribera Juan Cardona de Ferrol y el Baxi Ferrol han renovado su convenio de colaboración, por el que las jugadoras del equipo de baloncesto femenino continuarán contando con asistencia sanitaria y quirúrgica en el centro gestionado por el grupo Ribera.

La renovación del acuerdo se ha dado a conocer este lunes 2 de noviembre durante un encuentro celebrado en las instalaciones del hospital, en el que han participado el gerente del centro, Javier Atanes; el director de marketing del club, Javi Masaguer; y el entrenador del Baxi Ferrol, Lino López.

La comparecencia también ha servido como previa del próximo enfrentamiento del conjunto ferrolano contra el Olympiacos, un partido que el técnico ha calificado como un importante reto para el equipo.

Durante su intervención, Masaguer ha agradecido al hospital la atención prestada a las jugadoras durante los últimos años y ha destacado la importancia de contar con respaldo médico en el deporte profesional.

"En el deporte profesional es fundamental contar con un importante apoyo asistencial. Necesitamos que nuestras deportistas aporten su máximo rendimiento al equipo y, para ello, la salud es imprescindible", ha señalado.

Por su parte, Lino López ha reconocido la exigencia que supondrá medirse al conjunto griego, aunque se ha mostrado convencido de que sus jugadoras están preparadas para afrontar el encuentro.

Necesidades de las deportistas

El convenio permitirá mantener la asistencia sanitaria a las integrantes del Baxi Ferrol, con una atención que contempla tanto las necesidades derivadas de la práctica deportiva como otros aspectos específicos de la salud femenina.

En este sentido, el gerente del hospital, Javier Atanes, ha destacado la importancia de ofrecer una atención integral a las jugadoras. "Además del apoyo puramente deportivo, para un equipo de baloncesto integrado por mujeres es necesario que se tengan en cuenta otros factores como el desajuste hormonal, la salud ósea o las alteraciones en el suelo pélvico", ha explicado.

Atanes ha señalado que el centro dispone de un equipo multidisciplinar para abordar estas necesidades y contribuir al bienestar de las deportistas durante la temporada.

Asimismo, ha mostrado su satisfacción por la continuidad de la colaboración con el club ferrolano, que compite en la Liga Femenina Endesa, la máxima categoría del baloncesto femenino español.

"Estamos muy orgullosos de seguir apoyando al Baxi, un equipo al que seguimos con mucha ilusión y al que deseamos todos los éxitos deportivos en la máxima categoría del baloncesto femenino español esta temporada", ha concluido el gerente.