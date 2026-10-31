Andrés Díaz, el atleta coruñés que hizo historia: "Nunca imaginé que mi récord de Europa duraría 22 años"

A Coruña forma parte de la historia deportiva de Andrés Díaz. En sus calles empezó a correr casi como un juego, buscando superar sus propias marcas y soñando con parecerse a los atletas que veía por televisión. Años después, aquel niño que trazaba sus propios circuitos en el barrio se convirtió en uno de los grandes nombres del mediofondo español, con una trayectoria que incluye dos participaciones olímpicas, una medalla de bronce en el Mundial de pista cubierta y un récord de Europa que permaneció vigente durante más de dos décadas.

El 24 de febrero de 1999, en Atenas, el atleta coruñés paró el cronómetro en 3:33.32 en los 1.500 metros en pista cubierta. Lo que inicialmente debía ser un intento de batir el récord de España terminó convirtiéndose en una gesta continental que se mantuvo durante 22 años. "Nunca imaginé que aquel récord duraría tanto tiempo. Los récords están para batirse, pero reconozco que es un orgullo haber mantenido aquella marca durante tanto tiempo", recuerda en conversación con Quincemil.

Sin embargo, cuando Andrés Díaz repasa su carrera, los números y las medallas no son lo único que aparece en su memoria. También están los compañeros con los que compartió entrenamientos, los viajes, las competiciones y las personas que le acompañaron durante los años más exigentes de su vida deportiva. Entre ellas ocupa un lugar especial Emilio Rogel, su entrenador durante muchos años, a quien define como alguien que fue "mucho más que un entrenador: fue como un segundo padre para todo nuestro grupo".

Ahora, con la perspectiva que dan los años, Díaz mira al atletismo con otra tranquilidad. Sigue sintiendo un vínculo especial con su ciudad y afronta con emoción el reconocimiento de una prueba que lleva su nombre. Su deseo es que la Milla Andrés Díaz tenga continuidad, se convierta en una cita destacada del calendario deportivo coruñés y sirva para que las nuevas generaciones descubran un deporte que, como le ocurrió a él, puede empezar con una carrera por diversión y terminar abriendo un mundo de posibilidades.

Del barrio al récord de Europa

La relación de Andrés Díaz con el atletismo nació de una forma sencilla, lejos de las pistas profesionales y de las grandes competiciones internacionales. De pequeño jugaba al fútbol y al baloncesto en la calle, pero pronto descubrió que lo que realmente le gustaba era correr. Aquella afición se convirtió en un reto personal: diseñaba sus propios circuitos por el barrio e intentaba mejorar sus tiempos, con la ilusión de algún día competir junto a los deportistas que admiraba desde casa.

"Empecé a correr como un juego de esfuerzo y superación. Jugaba al fútbol y al baloncesto en la calle, pero lo que más me gustaba era correr. Tenía mis propios circuitos en el barrio, donde intentaba superar mis marcas, y soñaba con competir con los atletas que veía por televisión", explica el corredor coruñés.

"Nunca imaginé que aquel récord duraría tanto tiempo. Los récords están para batirse, pero reconozco que es un orgullo haber mantenido aquella marca durante tanto tiempo" Ándrés Díaz, atleta coruñés

El salto llegó cuando comenzó a entrenar en el estadio bajo la dirección de Emilio Rogel. A su lado fue descubriendo hasta dónde podía llegar y aprendió que el talento necesitaba trabajo, constancia y una persona capaz de orientar sus pasos. Rogel no fue únicamente quien le enseñó a entrenar, sino también una figura fundamental en su desarrollo personal y deportivo. "Durante muchos años fue mucho más que un entrenador: fue como un segundo padre para todo nuestro grupo", recuerda.

La posibilidad de dedicarse al atletismo profesional no apareció de un día para otro. Fue una evolución progresiva, marcada por los resultados y por la confianza que fue adquiriendo en sus posibilidades. Uno de los momentos decisivos llegó en 1992, cuando se proclamó campeón de España absoluto. Aquel triunfo cambió su perspectiva y abrió una puerta que hasta entonces había contemplado como un sueño.

"Un momento clave fue en 1992, cuando gané el Campeonato de España absoluto y mi entrenador me planteó preparar los Juegos Olímpicos, lo que suponía dedicarme al atletismo al cien por cien", señala. Aquella propuesta implicaba cambiar su forma de vida y asumir las exigencias de un deporte en el que cada entrenamiento, cada descanso y cada competición podían marcar la diferencia. Díaz aceptó el desafío y comenzó a construir una carrera que acabaría llevándole a la élite internacional.

El 3:33.32 resistió 22 años

Si hay una fecha que ocupa un lugar especial en la trayectoria de Andrés Díaz, esa es la del 24 de febrero de 1999. El escenario fue Atenas y la distancia, los 1.500 metros en pista cubierta. El atleta coruñés llegaba en un gran momento de forma y tenía un objetivo ambicioso, aunque inicialmente más modesto que el resultado que terminaría consiguiendo: batir el récord de España. La carrera acabó convirtiéndose en una de las actuaciones más importantes de su trayectoria y en una referencia para el mediofondo español.

El cronómetro se detuvo en 3:33.32, una marca que le permitió establecer un nuevo récord de Europa. "Fue uno de los momentos más especiales de mi carrera. Aquel 24 de febrero de 1999, en Atenas, llegaba en un gran momento de forma. El objetivo era batir el récord de España, pero acabamos consiguiendo el récord de Europa", rememora.

En aquella carrera hubo otra figura imprescindible: Pedro Esteso, encargado de marcar el ritmo. Díaz no olvida la importancia de su compañero para alcanzar una marca que parecía reservada a los mejores especialistas del mundo. De hecho, cuando habla de aquella noche, no se atribuye el mérito en exclusiva, sino que reivindica el trabajo compartido que hizo posible el resultado.

"Empecé a correr como un juego de esfuerzo y superación. Jugaba al fútbol y al baloncesto en la calle, pero lo que más me gustaba era correr" Andrés Díaz, atleta coruñés

"Pedro Esteso fue fundamental marcando el ritmo. Siempre digo que la mitad de aquel récord es suyo", afirma. La emoción llegó al cruzar la meta y comprobar el tiempo conseguido. No solo había superado el objetivo con el que había viajado a Atenas, sino que había dejado atrás la anterior referencia continental, en manos de Peter Elliott, uno de los atletas a los que admiraba.

"Cuando crucé la meta y vi el 3:33.32, sentí una emoción enorme. Había superado la marca de Peter Elliott, uno de los atletas que admiraba", relata. Lo que entonces fue una explosión de alegría deportiva terminó adquiriendo una dimensión histórica con el paso de los años. El récord europeo permaneció vigente durante 22 años, mucho más de lo que el propio protagonista habría imaginado.

"Nunca imaginé que aquel récord duraría 22 años. Los récords están para batirse, pero reconozco que es un orgullo haber mantenido aquella marca durante tanto tiempo", reconoce. La longevidad de aquel registro convirtió la carrera de Atenas en uno de los hitos más reconocibles de su trayectoria, aunque no fue el único motivo por el que el atleta coruñés recuerda aquella etapa con especial cariño.

El bronce en el Mundial de pista cubierta de Maebashi, también en 1999, y sus dos participaciones en los Juegos Olímpicos figuran entre los momentos que considera más destacados. Son recuerdos de una época en la que el trabajo diario encontraba su recompensa en las grandes citas internacionales, pero en la que también tuvo que aprender a convivir con las exigencias de la competición de máximo nivel.

Vida alrededor del atletismo

Llegar a la élite supone mucho más que correr rápido. Detrás de los resultados hay una rutina marcada por los entrenamientos, la recuperación y la necesidad de llegar en las mejores condiciones posibles a cada competición. Durante sus años como profesional, Andrés Díaz tuvo que organizar su vida en función del deporte y aprender a convivir con una disciplina que condicionaba buena parte de su tiempo.

"La vida de un deportista de élite exige mucha disciplina. Todo gira alrededor de los entrenamientos, el descanso y las competiciones, y tienes que organizar tu día a día para rendir al máximo", explica. Esa planificación obligaba a dejar en segundo plano otros aspectos de la vida cotidiana, desde los encuentros con los amigos hasta los momentos compartidos con la familia.

Sin embargo, Díaz no recuerda aquella etapa desde la perspectiva de quien siente que ha perdido algo por perseguir un sueño. La exigencia formaba parte del camino que había elegido y disfrutaba haciendo aquello para lo que llevaba años preparándose. "Eso supone renunciar a tiempo con la familia, los amigos y muchas cosas que te gustaría hacer. Pero nunca lo viví como un gran sacrificio, porque estaba haciendo lo que me gustaba", señala.

"La vida de un deportista de élite exige mucha disciplina. Todo gira alrededor de los entrenamientos, el descanso y las competiciones, y tienes que organizar tu día a día para rendir al máximo" Andrés Díaz, atleta coruñés

La carrera deportiva también le enseñó que el camino hacia los éxitos no es siempre una sucesión de buenos resultados. Las lesiones, las decepciones y los momentos en los que las cosas no salen según lo previsto forman parte de la experiencia de cualquier deportista, especialmente de quienes compiten al máximo nivel y están sometidos a una exigencia constante.

"También hay lesiones, decepciones y momentos difíciles, pero todo eso forma parte del deporte y te enseña a superar las dificultades. Son aprendizajes que después te acompañan en la vida", reflexiona. Con el paso del tiempo, esas experiencias han adquirido un valor que va más allá de las medallas y las marcas, porque le han permitido afrontar otras situaciones con una perspectiva diferente.

Al recordar los años de competición, Díaz reconoce que hay sensaciones que todavía echa de menos. La emoción previa a una carrera importante, los nervios antes de salir a la pista y la incertidumbre de comprobar si todo el trabajo realizado durante meses dará sus frutos son algunas de las experiencias que permanecen en su memoria. También añora la convivencia con los compañeros, los desplazamientos y las vivencias compartidas durante las concentraciones y las competiciones.

"Lo que más echo de menos es la emoción de competir, esos nervios antes de una gran carrera y la sensación de poner a prueba todo el trabajo de meses. También la convivencia con los compañeros, los viajes y los momentos compartidos", explica. En cambio, no añora la presión de tener que estar siempre al máximo nivel ni la obligación de organizar prácticamente toda su vida alrededor del atletismo.

"Lo que menos añoro es la presión y la exigencia constante de tener que estar siempre al máximo nivel, con toda tu vida organizada alrededor del atletismo", reconoce. Ahora disfruta del deporte de otra manera, sin las mismas obligaciones y con la tranquilidad que proporciona mirar hacia atrás y valorar lo conseguido. "Cada momento de la vida tiene sus cosas buenas y hay que saber disfrutarlas", añade.

Una Milla con su nombre

Entre los recuerdos más especiales de su trayectoria, Andrés Díaz reserva un lugar destacado para los años de entrenamiento en A Coruña. Aunque las grandes competiciones internacionales y los resultados históricos ocupan un espacio evidente en su palmarés, el atleta considera que las experiencias compartidas con sus compañeros fueron igual de importantes en su formación.

"Recuerdo con especial cariño mi etapa de entrenamiento en A Coruña. Éramos un grupo muy unido, disfrutábamos de los viajes y las competiciones y nos apoyábamos en los buenos y malos momentos. Éramos como una familia", explica. Con los años, esa sensación de pertenencia se ha convertido en uno de los recuerdos más valiosos de su carrera, por encima de la importancia que pudieran tener algunos resultados concretos.

"Con los años, te das cuenta de que aquellas experiencias y las amistades que surgieron son tan importantes como los resultados deportivos", añade. Es precisamente esa relación con su ciudad la que da un significado especial a uno de los reconocimientos que ha recibido: que una milla popular lleve su nombre y permita a otros corredores recorrer las calles de A Coruña vinculados a su historia.

"Lo que menos añoro es la presión y la exigencia constante de tener que estar siempre al máximo nivel, con toda tu vida organizada alrededor del atletismo" Andrés Díaz, atleta coruñés

Para Díaz, poner su nombre a una prueba de atletismo en la ciudad donde creció y empezó a correr tiene un componente emocional difícil de comparar con cualquier otro homenaje. No se trata únicamente de recordar sus marcas o sus participaciones internacionales, sino de comprobar que su trayectoria sigue presente entre quienes practican deporte en A Coruña.

"Es uno de los reconocimientos más bonitos y emocionantes que he recibido. A Coruña es mi ciudad, donde crecí y empecé a correr, así que tener una Milla con mi nombre y sentir el cariño de la gente es algo que agradezco de corazón", afirma.

La participación de corredores populares, niños y atletas de diferentes generaciones convierte la prueba en un punto de encuentro entre quienes vivieron su carrera deportiva y quienes quizá solo conocen su nombre por el récord europeo. Para el propio Díaz, volver a correr por las calles de su ciudad junto a antiguos compañeros fue una experiencia especialmente emotiva, una forma de reencontrarse con una parte de su historia desde una posición diferente a la de los años de competición profesional.

Su deseo es que la Milla no sea un homenaje puntual, sino una cita capaz de consolidarse con el tiempo. "Me hace especial ilusión que participen niños, corredores populares y atletas de distintas generaciones. Volver a correr por las calles de mi ciudad junto a antiguos compañeros fue una experiencia muy especial", explica. Y añade cuál sería para él el mejor resultado posible de la iniciativa: "Me gustaría que esta Milla tuviera continuidad, se convirtiera en una cita importante para el atletismo coruñés y ayudara a acercar este deporte a los más jóvenes".

El potencial de A Coruña

La experiencia acumulada durante tantos años de competición permite a Andrés Díaz mirar también hacia el futuro del atletismo en su ciudad. Su diagnóstico es optimista: considera que A Coruña dispone de una base sólida, con tradición deportiva, clubes, entrenadores y personas que llevan años trabajando para que el atletismo siga creciendo. Pero entiende que ese potencial necesita un respaldo constante para transformarse en nuevas oportunidades.

"Estoy convencido de que sí. A Coruña tiene tradición, afición, clubes, entrenadores y mucha gente que lleva años trabajando por el atletismo", sostiene. A su juicio, el desarrollo de este deporte no depende únicamente de la aparición de atletas con talento, sino de que existan unas condiciones adecuadas para que puedan formarse, entrenar y competir sin encontrarse con obstáculos que limiten su progresión.

En ese sentido, considera fundamental disponer de buenas instalaciones, apoyar a los clubes y a los entrenadores de base y organizar competiciones que permitan acercar el atletismo a la ciudadanía. También defiende la colaboración entre las instituciones, los clubes y los propios deportistas para que los esfuerzos no queden reducidos a iniciativas aisladas.

"No hace falta ser campeón para disfrutar de este deporte. Los amigos, las experiencias y todo lo que aprendes por el camino son tan importantes como los resultados" Andrés Díaz, atleta coruñés

"Pero hace falta una apuesta firme y continuada, con buenas instalaciones, apoyo a los clubes y entrenadores de base y competiciones que acerquen este deporte a la gente. Para conseguirlo es importante que instituciones, clubes y deportistas trabajen juntos", señala.

Su preocupación se centra especialmente en las oportunidades que encuentran los más jóvenes cuando empiezan a practicar atletismo. Díaz considera que cualquier niño o niña que quiera iniciarse en este deporte debería disponer de los medios necesarios para hacerlo, independientemente de que termine alcanzando la élite. Porque el valor del atletismo, defiende, no se mide exclusivamente por las medallas que pueda conseguir un deportista.

"Me gustaría que cualquier niño o niña de A Coruña que quisiera practicar atletismo tuviera los medios y las oportunidades para hacerlo. No todos llegarán a ser campeones, pero todos pueden disfrutar y aprender mucho de este deporte", afirma.

La misma reflexión se extiende al conjunto de Galicia, donde considera que el atletismo atraviesa un buen momento gracias a los resultados de deportistas que compiten internacionalmente, la aparición de jóvenes con talento y el trabajo de los técnicos. Para el excorredor coruñés, estos elementos demuestran que existe una base sobre la que continuar construyendo, aunque todavía es necesario reforzar los recursos disponibles para garantizar que los atletas puedan desarrollar sus capacidades.

"Creo que el atletismo gallego atraviesa un buen momento. Tenemos atletas que están compitiendo al máximo nivel internacional, jóvenes con mucho talento y buenos entrenadores que realizan un gran trabajo. Todo ello demuestra que seguimos teniendo una base sólida y mucho potencial para continuar creciendo", apunta.

Entre las necesidades que identifica vuelve a aparecer el acceso a instalaciones adecuadas, el respaldo a los clubes y la posibilidad de compaginar los estudios con el deporte. Esta última cuestión resulta especialmente importante para quienes empiezan a competir y deben encontrar un equilibrio entre sus obligaciones académicas y las horas de entrenamiento que requiere una progresión deportiva.

Díaz quiere poner el foco, además, en quienes sostienen buena parte de ese trabajo lejos de los grandes focos: los entrenadores de base y las familias. Son ellos quienes acompañan a los jóvenes durante sus primeros pasos, quienes les ayudan a superar las dificultades y quienes hacen posible que muchos continúen entrenando incluso cuando los recursos son limitados.

"Quiero destacar especialmente el trabajo de los entrenadores de base, muchas veces con recursos limitados, y el apoyo de las familias. Sería una pena que algún joven tuviera que renunciar a sus sueños por falta de medios", advierte. Por eso insiste en la necesidad de mantener el compromiso con el deporte de base, al que considera el punto de partida de cualquier carrera deportiva. "Es tan importante seguir apostando por el deporte de base, porque ahí empieza todo", resume.

Disfrutar sin ser campeón

Si tuviera delante a un niño o una niña que acaba de empezar a correr y sueña con llegar algún día a la élite internacional, Andrés Díaz no le hablaría únicamente de récords, entrenamientos exigentes o grandes competiciones. Su primer consejo sería mucho más sencillo: disfrutar del camino y entender que las metas necesitan tiempo.

“Le diría que disfrute del atletismo, que tenga sueños y que no tenga prisa por conseguirlos. Que sea constante, escuche a sus entrenadores y no se desanime cuando las cosas no salgan bien”, explica. La constancia es importante, pero también lo es aprender a gestionar las dificultades sin interpretar cada resultado negativo como un fracaso definitivo.

Su experiencia le ha enseñado que una carrera deportiva está llena de etapas y que cada una tiene un valor propio. No todos los atletas alcanzarán el máximo nivel, pero eso no significa que su paso por el deporte sea menos importante. Las amistades, las experiencias compartidas, la capacidad para superar obstáculos y los hábitos que se adquieren durante los entrenamientos también forman parte de lo que deja el atletismo.

"Sobre todo, que no se obsesione con llegar a la élite. No hace falta ser campeón para disfrutar de este deporte. Los amigos, las experiencias y todo lo que aprendes por el camino son tan importantes como los resultados", afirma.

"El atletismo gallego atraviesa un buen momento. Tenemos atletas que están compitiendo al máximo nivel internacional, jóvenes con mucho talento y buenos entrenadores que realizan un gran trabajo" Andrés Díaz, atleta coruñés

Es un mensaje que conecta con la forma en la que el propio Díaz recuerda sus años en activo. Aunque el récord europeo de Atenas sea uno de los grandes hitos de su trayectoria, cuando repasa su carrera también aparecen los compañeros, los entrenamientos en A Coruña y los momentos que compartió con las personas que le acompañaron durante el camino.

"Como alguien que persiguió sus sueños, intentó dar siempre lo mejor de sí mismo y se sintió orgulloso de representar a su ciudad", responde al imaginar cómo le gustaría que le recordasen. Más allá de los resultados, su mayor satisfacción sería comprobar que su trayectoria ha servido para despertar la curiosidad de otros jóvenes y animarlos a ponerse unas zapatillas y empezar a correr.

"Me haría mucha ilusión que mi experiencia animara a algún niño o niña a practicar atletismo y a descubrir todo lo que este deporte puede aportar, más allá de los resultados", explica.

Ahí vuelve a aparecer la Milla Andrés Díaz como una forma de conectar su historia con el futuro del atletismo coruñés. Una prueba que lleva su nombre, pero que aspira a ser mucho más que un reconocimiento individual: un espacio para compartir la pasión por correr, reunir a distintas generaciones y dar a los más jóvenes la oportunidad de descubrir su propio camino.

"Si la Milla que lleva mi nombre ayuda a acercar el atletismo a los más jóvenes de A Coruña, para mí será una enorme satisfacción", concluye.