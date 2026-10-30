El estadio de Riazor, en A Coruña, acogerá un amistoso de España femenina el 4 de diciembre

El estadio de Riazor volverá a recibir a la Selección española femenina de fútbol. El combinado nacional se enfrentará a Venezuela el próximo viernes 4 de diciembre, a las 21:00 horas, en un partido amistoso que servirá para cerrar el calendario de la campeona del mundo en 2026. Será el tercer encuentro de la absoluta femenina en el estadio coruñés, que ya acogió dos compromisos anteriores del equipo nacional.

El encuentro ante Venezuela será el segundo de los dos amistosos que disputará España a finales de noviembre y principios de diciembre. El primero tendrá lugar el día 28 de noviembre en el estadio Reino de León, donde las internacionales se medirán a Chile a partir de las 18:00 horas. Ambos partidos forman parte de la preparación del equipo dirigido por Sonia Bermúdez para el Mundial de Brasil de 2027.

La visita a A Coruña tendrá, además, un componente solidario. Los beneficios del encuentro se destinarán a las víctimas de los terremotos que asolaron Venezuela el pasado mes de junio. El partido está impulsado por el Ayuntamiento de A Coruña y la Real Federación Gallega de Fútbol.

Riazor ya ha sido escenario de dos victorias de la Selección femenina. La primera llegó en 2019, cuando España derrotó a Azerbaiyán por 4-0. La segunda se produjo en 2024, con un triunfo por 2-0 ante Bélgica gracias a los goles de Aitana Bonmatí y Teresa Abelleira.

El combinado español llegará a estos compromisos después de cerrar invicta su reciente gira americana y consolidar su primera posición en el ranking FIFA. Ante Chile y Venezuela pondrá el broche a un año en el que continuará preparando la defensa del título mundial conquistado en 2023.

El Mundial de Brasil se celebrará entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027. España buscará revalidar allí su corona, en una cita para la que los dos amistosos de noviembre y diciembre supondrán una nueva oportunidad de seguir afinando al equipo.