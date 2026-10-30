El Concello de Santiago homenajeará a Alejandra Neira con una recepción oficial el martes

El Concello de Santiago realizará una recepción oficial a la ciclista Alejandra Neira el próximo martes 3 de noviembre a las 17:30 horas. El ayuntamiento quiere homenajear de esta forma a una deportista que, pese a su juventud (18 años), ya tiene una amplia trayectoria y ha engrosado su palmarés con victorias como la del Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta Júnior el pasado mes de septiembre.

"Unha muller que xa é un referente no mundo do ciclismo cos seus poucos anos, unha muller que terá sen ningunha dúbida unhas palabras onde será capaz de espertar vocacións de rapazas que queiran dedicarse ao ciclismo e de facer que a poboación sinta que o deporte é moito máis relevante do que pensamos nas nosas vidas", explicó este viernes la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en rueda de prensa.

La regidora explicó que la práctica deportiva cambió mucho "desde hai unhas décadas ata hoxe". "Hai unha cantidade de xente moi importante que quere facer deporte no día a día e moita xente que se quere dedicar a el de profesionalmente. Facer que as mulleres non deixen de practicar deporte e de competir se así o desexan é necesario ter referentes", indicó la alcaldesa.

"Xa temos moitos referentes, pero telos tamén no ámbito do ciclismo e cunha rapaza nacida en Sar é absolutamente fundamental", añadió Sanmartín. Los recientes éxitos internacionales de la ciclista compostelana, además, llevaron a principios de octubre al PP a pedir que se conceda a la joven la Medalla de Ouro de la ciudad.

Accidente de Toledo

Sanmartín comenzó su intervención recordando el accidente ferroviario del pasado miércoles en Toledo. La alcaldesa de Santiago envió un fuerte abrazo a todas las personas afectadas, deseándole una pronta recuperación a los heridos, y aprovechó para felicitar a las personas que se movilizaron para ayudar ante la situación de emergencia.

"Persoas que estiveron nos momentos terribles e impactantes da traxedia, e que están facendo un traballo moi bo. Así como a veciñanza, que se comportou como no seu día o fixo a veciñanza de Angrois e de Santiago de Compostela. Nos lugares onde houbo un accidente ferroviario, quedamos sempre marcadas polo que significa esa traxedia", indicó Sanmartín.

La regidora de Santiago pidió que se investigue a fondo lo ocurrido para conocer las causas y poder evitar que se repitan tragedias como la que se vive estos días, y exigió además que se haga lo más rápido posible. "Deberíamos aprender dunha vez para outra", añadió Sanmartín, en la misma línea en la que se pronunciaron ayer las víctimas del accidente de Angrois y de Adamuz.

En otro orden de cosas, preguntada por la convocatoria de 'Blocus' para sembrar el caos en la ciudad gallega, Sanmartín ha confirmado que habrá un refuerzo policial aunque no hay indicios suficientes que apunten a que esta quedada se convierta en algo real.