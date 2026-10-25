Los Juegos Autonómicos de Natación reúnen en A Coruña a nadadores con discapacidad intelectual de toda Galicia

La piscina municipal de Riazor acogió este sábado la 28.ª edición de los Juegos Autonómicos de Natación de Special Olympics Galicia, una cita deportiva que reunió a 148 nadadores y nadadoras con discapacidad intelectual procedentes de 15 entidades de toda Galicia. La competición, organizada por Special Olympics Galicia e impulsada por la asociación local Aspronaga, contó con la colaboración del Concello de A Coruña.

La jornada reunió a un total de 237 personas, entre deportistas, entrenadores y personal de apoyo. En concreto, participaron 148 nadadores y nadadoras, acompañados por 36 entrenadores y 53 personas encargadas de las tareas de voluntariado, cronometraje, emergencias y organización. Las entidades participantes procedían de las cuatro provincias gallegas: seis de Lugo, cuatro de A Coruña, tres de Ourense y dos de Pontevedra. La asociación anfitriona, Aspronaga, estuvo representada por nueve deportistas y dos entrenadores.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destacó la importancia de promover iniciativas que garanticen el acceso al deporte en igualdad de condiciones. "Queremos que A Coruña sea una ciudad en la que todas las personas tengan oportunidades para participar, convivir y disfrutar del deporte. Estos juegos demuestran que la inclusión también se construye desde las instalaciones deportivas, con el trabajo de las entidades y con el compromiso de toda la sociedad", señaló.

El edil destacó también el compromiso del Gobierno de Inés Rey con la promoción del deporte inclusivo y el papel fundamental del tejido asociativo para avanzar hacia una ciudad más accesible e inclusiva. Asimismo, reconoció especialmente la labor de Special Olympics Galicia y Aspronaga en la promoción de la práctica deportiva entre las personas con discapacidad intelectual.

Deporte inclusivo en Riazor

La competición comenzó con un acto inaugural en el Palacio de los Deportes de Riazor, que incluyó el desfile de las delegaciones y la lectura del lema de Special Olympics Galicia a cargo de un deportista de Aspronaga: "Quiero ganar, pero si no lo consigo, dejadme ser valiente en el intento".

Las pruebas se disputaron en la piscina municipal de Riazor, con modalidades adaptadas a los diferentes niveles y capacidades de las personas participantes. El programa incluyó distancias de 25, 50 y 100 metros en los estilos libre, espalda, braza y mariposa, así como pruebas de relevos y modalidades con elementos de flotación.

Al finalizar la competición, el programa contemplaba la entrega del Premio a las Buenas Prácticas en el Deporte de Special Olympics Galicia, un reconocimiento que distingue el espíritu deportivo, el compañerismo, el juego limpio y el respeto a las normas entre las entidades participantes.

La celebración de los Juegos Autonómicos de Natación en A Coruña refuerza la importancia del deporte como herramienta para favorecer la inclusión social, la autonomía personal y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad intelectual.

El evento contó con la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña, la Diputación de A Coruña y FADEMGA Plena inclusión Galicia, así como con la financiación de la Consellería de Política Social e Igualdade de la Xunta de Galicia.

Special Olympics Galicia es una entidad sin ánimo de lucro fundada en el año 2000 que promueve la participación de las personas con discapacidad intelectual en actividades deportivas, culturales y de ocio, favoreciendo su integración y participación activa en la sociedad.