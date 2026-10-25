La II Copa de Baile Deportivo de la Diputación de A Coruña reúne en Riazor a más de 300 participantes

El Palacio de los Deportes de Riazor, en A Coruña, se llenó este sábado de música, emoción y, sobre todo, de mucho talento sobre la pista de baile con la segunda edición de la Copa Diputación de A Coruña de Baile Deportivo.

Desde primera hora de la mañana hasta la noche el espacio se llenó tanto de participantes como de público que se acercaba a disfrutar del evento llegados desde distintos puntos del país. Un total de 325 deportistas participaron en una jornada en la que la competición y el espectáculo fueron de la mano, con actuaciones que combinaron precisión, coordinación, expresión artística y una gran exigencia física.

Familias enteras, compañeros de clubes y escuelas y aficionados al baile animaron a los participantes desde las gradas a lo largo de toda la jornada. Los aplausos marcaron el ritmo de un día que permitió descubrir de cerca el atractivo de esta disciplina y el intenso trabajo que hay detrás de cada coreografía. También fueron muchos los curiosos que se acercaron para disfrutar por primera vez de una competición de baile deportivo de primer nivel, puntuable para el ranking nacional de esta disciplina deportiva.

Ganadores de este 2026

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso; el diputado de Deportes, Antonio Leira, y el concejal de Deportes de A Coruña, Antonio Vázquez, participaron en la entrega de premios. En la modalidad de Latinos, los ganadores fueron Eva Shmarko, del club Amigos das Danças, de Oporto (Solo Júnior); Noemí Cendán, de Un Paso Adelante, de Narón (Solo Youth); Raúl Romero y Serena Díaz, de Arte y Movimiento, de Cee (Juvenil); Manuel Ruiz y Beatriz Veiga, de Al Compás (Sénior), y Andrés Parga y Laura Marcote, de Arte y Movimiento (Adulto).

En Danza Coreográfica, los principales premios recayeron en Bracara Team, de Braga (Portugal), en las categorías Copa Juvenil, Júnior y Youth, y en Un Paso Adelante, de Narón, en la categoría Sénior.

Formoso felicitó a los ganadores y extendió su reconocimiento a todos los participantes, a sus entrenadores y a sus familias. "Hoy hemos disfrutado de un gran espectáculo en Riazor. Enhorabuena a los ganadores y a todas las personas que habéis hecho posible esta jornada", afirmó.

El presidente provincial anunció que el próximo año A Coruña aspira a acoger el Campeonato de España de Baile Deportivo para crear un evento "aún mayor". También destacó la importancia de apoyar modalidades deportivas con menor presencia mediática. "Desde la Diputación queremos que disciplinas como el baile deportivo tengan oportunidades para crecer, darse a conocer y llegar a nuevos públicos. Merecen visibilidad y apoyo por el enorme talento y esfuerzo que hay detrás de cada actuación. Ver hoy este pabellón lleno de público es la mejor muestra del interés que despiertan", señaló.

La Copa reunió a deportistas de distintos puntos de Galicia, de comunidades autónomas como Madrid y Valencia y también de Portugal, entre ellos campeones del mundo de danza coreográfica y parejas de primer nivel nacional. El programa incluyó pruebas individuales, por parejas y en grupo, con participantes de diferentes edades y categorías, bajo la normativa de la Federación Española de Baile Deportivo y con puntuación para el ranking nacional.

Organizada con la colaboración de la academia Un Paso Adelante, de Narón, esta segunda edición de la Copa Diputación de Baile Deportivo superó las cifras de participación del año pasado y convirtió Riazor en un punto de encuentro para clubes y escuelas de danza.