Esteban Díaz y Clara Díaz ganan en A Coruña la Carrera Popular de O Ventorrillo con más de 1.000 corredores

Esteban Díaz y Clara Díaz se proclamaron este domingo vencedores de la Carrera Popular de O Ventorrillo, cita integrada dentro del XIII Circuito de Carreras Populares Coruña Corre que reunió a más de 1.000 participantes entre las diferentes categorías.

En la categoría absoluta, Esteban Díaz Pérez se proclamó vencedor masculino con un tiempo de 20 minutos y 30 segundos, mientras que Clara Díaz Martín logró el primer puesto en la clasificación femenina con un registro de 24 minutos y 33 segundos. Completaron el podio masculino Bruno Riadigos Piñeiro, segundo con un tiempo de 20 minutos y 37 segundos, y Bruno Salido Jove, tercero con un registro de 20 minutos y 42 segundos. En la clasificación femenina, Vanessa Hervada López alcanzó la segunda posición, con un tiempo de 25 minutos y 26 segundos, seguida de Noelia Papín Estévez, tercera con un registro de 25 minutos y 56 segundos.

La carrera principal comenzó a las 10:00 horas en el cruce de las calles Alcalde Salorio Suárez y Alcalde Jaime Hervada, desde donde los corredores y corredoras afrontaron un recorrido de 5.850 metros que combinó tramos de asfalto con pistas de tierra por el Ventorrillo y el entorno del núcleo de A Silva. El trazado ofreció a los participantes una prueba con diferentes superficies, en un itinerario que recorrió esta zona de la ciudad.

Categorías inferiores

Posteriormente, la competición continuó con las carreras de las categorías inferiores, que se desarrollaron de forma escalonada entre las 11:15 y las 12:30 horas. Las niñas y los niños de las categorías sub-18, sub-16, sub-14, sub-12, sub-10 y peques participaron en recorridos adaptados a sus edades, con distancias comprendidas entre los 110 y los 2.550 metros.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destacó la importancia de iniciativas como Coruña Corre para fomentar la práctica deportiva entre la ciudadanía y acercar el atletismo popular a los diferentes barrios de la ciudad. El circuito municipal, impulsado por el Gobierno de Inés Rey, permite que personas de distintas edades y niveles deportivos compartan espacios de participación en torno a la actividad física.

Última carrera en Novo Mesoiro

Con la celebración de la carrera del Ventorrillo, el XIII Circuito de Carreras Populares Coruña Corre entra en su recta final. La competición municipal, que a lo largo de la temporada recorre diferentes barrios de la ciudad, concluirá el próximo 22 de noviembre con la XIV Carrera Popular de Novo Mesoiro.

Esta iniciativa forma parte de la programación deportiva promovida por el Concello de A Coruña para facilitar la práctica de ejercicio físico, fomentar la participación ciudadana y consolidar el deporte popular como una actividad accesible para todas las edades.