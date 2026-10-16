El mejor surf europeo aterriza en Razo (A Coruña): estrena categoría internacional con 150 surfistas europeos

Edommo Surf Pro Razo 2026 se celebra hasta el domingo con 150 profesionales, 2.000 puntos para las Qualifying Series y su estreno en el calendario absoluto de la WSL

Razo está surfeando a otro nivel. La playa de Carballo se ha convertido desde este jueves en el punto de encuentro de 150 surfistas profesionales llegados de distintos rincones de Europa para disputar el Edommo Surf Pro Razo 2026, que este año da el salto al calendario absoluto de la World Surf League (WSL).

Y el estreno no ha podido empezar mejor: viento en calma y olas de más de un metro han acompañado las primeras mangas de una competición que se prolongará hasta el domingo.

En juego hay 2.000 puntos para las Qualifying Series (QS 2.000), tanto en categoría masculina como femenina, una oportunidad para que los participantes sigan escalando posiciones en el circuito internacional.

La cuarta edición del campeonato supone un paso adelante para Razo, que gana presencia en el mapa mundial del surf.

Dos de las surfistas españolas más reconocidas, Janire González y Arianne Ochoa, han destacado la calidad de las olas de la playa carballesa y el atractivo de competir en Galicia.

Presentación de Edommo Surf Pro Razo 2026 Cedida

Más allá de la competición, el evento también busca atraer visitantes fuera de la temporada alta y generar actividad en el entorno.

La organización ha agradecido el apoyo de las entidades públicas y privadas que han hecho posible el salto de categoría de una prueba que aspira a consolidarse en el calendario internacional.

Con el Atlántico a favor y los puntos en juego, Razo tiene por delante cuatro días para demostrar que también es territorio de surf de primer nivel.