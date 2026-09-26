Aparcar en Riazor el día que juega el Dépor en A Coruña: atascos, plazas por horas y aparcamientos improvisados

Hay un partido que muchos aficionados del Deportivo juegan antes incluso de que el balón eche a rodar en Riazor. Es el de encontrar aparcamiento. Cada jornada, especialmente cuando se espera una gran entrada, miles de vehículos se concentran en los alrededores del estadio y obligan a conductores y vecinos a buscar alternativas cada vez más lejos.

Durante años, quienes acudían en coche han ido desarrollando sus propios trucos para evitar las vueltas interminables por Riazor, Labañou o Visma. Algunos llegan con mucha antelación, otros dejan el vehículo a varios cientos de metros y completan el trayecto andando y también hay quien directamente paga por asegurarse una plaza.

El problema es que varias de las zonas que tradicionalmente servían como desahogo han ido desapareciendo o están en cuestión. El posible cierre de los terrenos de As Percebeiras, las restricciones al estacionamiento en los márgenes de la Tercera Ronda y las obras del nuevo barrio de San Pedro de Visma están modificando por completo el mapa de aparcamiento alrededor de Riazor.

El partido empieza mucho antes de llegar a Riazor

La dificultad no está únicamente en encontrar una plaza libre. En los minutos previos a un encuentro, las calles del entorno del estadio concentran una cantidad de vehículos muy superior a la habitual, mientras muchos conductores intentan acercarse lo máximo posible a las puertas de Riazor.

Manuel Murguía, avenida de La Habana, Paseo de Ronda y las calles próximas a Labañou reciben buena parte de ese tráfico, pero algunas de ellas como las dos primeras se cortan para tránsito peatonal y se retiran los vehículos estacionados. A medida que se acerca la hora del encuentro, encontrar una plaza libre se convierte en una cuestión de suerte, especialmente para quienes llegan sin margen de tiempo.

A esto se suma que en los partidos de mayor asistencia se producen restricciones de tráfico en algunas de las vías más próximas al estadio. Por eso, intentar entrar en coche hasta las inmediaciones de Riazor cuando faltan pocos minutos para el comienzo puede acabar significando quedarse atrapado en la circulación sin encontrar ningún hueco donde estacionar.

Para muchos aficionados, la solución ha pasado por asumir que el coche no puede llegar hasta la puerta del estadio.

As Percebeiras, la gran bolsa que podría desaparecer

Uno de los espacios que durante años ha funcionado como válvula de escape está en Labañou. Son los terrenos de As Percebeiras, una gran superficie privada situada a poca distancia de Riazor que, pese a no ser un aparcamiento público, ha terminado siendo utilizada habitualmente por numerosos conductores.

Su situación resulta especialmente evidente los días de partido. Los vehículos ocupan buena parte de la superficie disponible y los aficionados pueden dejar allí el coche para completar posteriormente el recorrido a pie hasta el estadio.

Los responsables de los terrenos han planteado la posibilidad de instalar un vallado para evitar que continúe el estacionamiento de vehículos. Se trata de una superficie privada que no está acondicionada como aparcamiento y cuyo uso masivo durante los partidos genera también problemas relacionados con residuos y seguridad.

Para quienes viven en el entorno, la posibilidad de que As Percebeiras deje de estar accesible supone perder una de las mayores bolsas de estacionamiento que existen actualmente en esta zona de la ciudad.

El espacio es utilizado habitualmente por vecinos que tienen dificultades para encontrar sitio en las calles próximas a sus viviendas. Si finalmente se instala el vallado, el cambio será especialmente perceptible durante los días de partido. Cientos de coches que hasta ahora se repartían por esta gran superficie tendrán que buscar otra ubicación.

La Tercera Ronda ya no es el aparcamiento improvisado de antes

Otra de las imágenes habituales durante los partidos del Deportivo era la de decenas de vehículos estacionados en los márgenes de la Tercera Ronda. Para muchos aficionados procedentes del área metropolitana era una solución sencilla: dejar allí el coche y caminar posteriormente hasta Riazor. Sin embargo, esta práctica ha dejado de ser una alternativa que pueda considerarse segura o legal, algo que nunca fue.

La Policía Local ha reforzado la vigilancia sobre estos estacionamientos y ha actuado contra vehículos que ocupan espacios en los que no está permitido aparcar. El problema no es únicamente administrativo. La Tercera Ronda es una vía con un volumen importante de circulación y los vehículos detenidos en sus márgenes pueden generar situaciones de riesgo tanto para otros conductores como para los peatones.

Por eso, que en determinados momentos haya podido existir una mayor permisividad no significa que aparcar allí esté permitido. La situación puede variar dependiendo del lugar concreto, de la señalización y del dispositivo establecido para cada encuentro.

¿Multa la Policía Local durante los partidos?

La respuesta corta es que sí puede multar y retirar vehículos que estén estacionados de forma irregular. No existe, sin embargo, una regla según la cual todos los coches estacionados en una determinada zona vayan a ser sancionados automáticamente durante cada partido.

La Policía Local establece dispositivos específicos en función de las circunstancias de cada encuentro y presta especial atención a aquellos puntos en los que el estacionamiento pueda afectar a la circulación, bloquear accesos o generar un riesgo para los peatones.

Esto explica también algunas de las diferencias que perciben los propios aficionados. Una zona puede estar más vigilada en un partido de máxima afluencia y presentar una situación diferente en un encuentro con menor asistencia.

Lo importante es que no conviene considerar las zonas de estacionamiento irregular como una alternativa garantizada. Que otros vehículos hayan aparcado allí anteriormente no significa que el coche vaya a quedar libre de sanción.

Pagar por una plaza durante unas horas

Ante este escenario, ha aparecido una solución mucho más particular: pagar por utilizar una plaza privada durante el partido. En una zona donde las plazas de garaje tienen un valor elevado, algunos propietarios aprovechan que sus vehículos permanecen fuera durante unas horas para ofrecer ese espacio de forma puntual. El funcionamiento es sencillo: el conductor reserva una plaza, llega a una determinada hora, deja allí el coche y dispone de ella durante el encuentro.

Es una fórmula especialmente atractiva para quienes llegan desde fuera de A Coruña y no quieren perder tiempo dando vueltas por las calles. La diferencia con alquilar una plaza convencional es precisamente esa. No se trata necesariamente de contratarla durante un mes, sino de buscar una solución para unas pocas horas, coincidiendo con el partido.

En los alrededores de Riazor existe desde hace años un mercado de alquiler de plazas privadas, con precios que dependen mucho de la ubicación, el tamaño y las condiciones del garaje. Las más próximas al estadio tienen un atractivo evidente para los días de partido.

Para un aficionado que acude habitualmente a Riazor, pagar por tener el sitio asegurado puede terminar siendo una alternativa más cómoda que llegar con mucha antelación y confiar en encontrar una plaza libre.

Eso sí, estas operaciones son acuerdos privados entre propietarios y conductores. No existe un sistema municipal de alquiler de plazas de residentes específicamente creado para los partidos del Deportivo.

Os Rosales, una alternativa para dejar el coche y caminar

Otra estrategia consiste en olvidarse directamente de aparcar junto al estadio. El aparcamiento del Centro Comercial Los Rosales se ha convertido en una de las alternativas que utilizan algunos aficionados para dejar el coche y completar posteriormente el trayecto andando.

La distancia respecto a Riazor obliga a caminar, pero precisamente esa es la ventaja: permite evitar buena parte del atasco que se forma alrededor del estadio cuando miles de personas intentan llegar prácticamente al mismo tiempo.

Para quienes acceden desde la Tercera Ronda, además, puede resultar más sencillo desviarse hacia Los Rosales y estacionar allí que continuar hacia el entorno inmediato de Riazor en los minutos previos al encuentro.

No es un aparcamiento reservado para el Deportivo ni una infraestructura creada específicamente para los partidos. Su utilidad para los aficionados procede de su ubicación y de la posibilidad de utilizar el estacionamiento del centro comercial de acuerdo con sus condiciones de funcionamiento.

Una caminata que puede ahorrar muchos minutos

La clave para muchos aficionados está cambiando: ya no se trata de encontrar una plaza a cien metros de Riazor, sino de localizar un lugar razonablemente cercano donde dejar el coche sin entrar en el núcleo de mayor congestión.

Desde Os Rosales, desde otras zonas de Labañou o desde aparcamientos más alejados, caminar diez o quince minutos puede resultar mucho más rápido que circular durante media hora buscando un hueco. Es una estrategia que también permite evitar otro de los problemas habituales: llegar a las inmediaciones del estadio y descubrir que determinadas calles ya están cortadas o restringidas.

Visma está cambiando el mapa

Mientras algunas de las alternativas existentes se reducen, el entorno de Visma está experimentando una transformación completamente distinta. El desarrollo del nuevo barrio de San Pedro de Visma contempla miles de viviendas y una profunda modificación de las comunicaciones de esta zona de A Coruña. La urbanización también lleva asociada una importante dotación de aparcamiento.

El nuevo ámbito contempla alrededor de 1.784 plazas de estacionamiento en superficie, además de otras 289 plazas vinculadas a un nuevo aparcamiento municipal. En total, son más de 2.000 plazas que se incorporarán al entorno cuando el desarrollo esté completamente ejecutado.

No serán, evidentemente, plazas reservadas para los aficionados del Deportivo. Su función principal será atender las necesidades del nuevo barrio y de las personas que viven, trabajan o se desplazan por esta zona.

Las primeras plazas ya están apareciendo

El nuevo barrio no es el único proyecto que está generando espacios para estacionar. En el entorno del Ágora y Mariñeiros ya se han habilitado nuevas plazas de aparcamiento aprovechando espacios vinculados a la urbanización de Visma. Se trata de actuaciones que buscan ordenar el estacionamiento en una zona donde durante años también se recurrió a solares y espacios sin acondicionar. La transformación de la zona implica, además, cambios en la propia Tercera Ronda y en las conexiones entre los distintos barrios.

El objetivo urbanístico es crear nuevas calles, itinerarios peatonales, carriles bici y espacios de estacionamiento asociados al nuevo desarrollo residencial. El efecto sobre los partidos del Deportivo será, por tanto, indirecto, pero puede ser importante a medida que todas estas infraestructuras entren en funcionamiento.

El coche ya no tiene por que ser el ser el último paso de la ruta

Para el aficionado que llega de fuera de A Coruña, la estrategia más sencilla pasa cada vez más por planificar el aparcamiento antes de ponerse en marcha. Llegar directamente hasta Riazor y empezar a buscar sitio cuando faltan pocos minutos para el comienzo es el escenario que más problemas genera. Las calles están llenas, algunas pueden estar restringidas y las pocas plazas libres desaparecen rápidamente. Por eso, las alternativas se han diversificado: reservar una plaza privada, utilizar un aparcamiento de pago, dejar el coche en Los Rosales y caminar o buscar estacionamiento en zonas más alejadas del estadio. La otra gran alternativa sigue siendo el transporte público, especialmente para quienes tienen una conexión cómoda desde su lugar de origen.

Hace más de diez años, el club puso en marcha el sistema Destino Riazor, por el cual ofrecía líneas de autobuses si se llenaban cupos mínimos a diferentes localizaciones. Este servicio desapareció ya en la década pasada, no estando previsto su recuperación.