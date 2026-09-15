El EcoRallye Repsol A Coruña bate récord en su décima edición con 57 equipos y 586 kilómetros de recorrido

El EcoRallye Repsol A Coruña celebrará este fin de semana su décima edición con una parrilla de récord. La prueba contará con 57 equipos inscritos, la cifra más alta desde su nacimiento, y reunirá a algunos de los principales especialistas nacionales e internacionales en este tipo de competiciones de energías alternativas. Entre los participantes estarán seis campeones de España, como José Manuel Pérez, Eneko Conde, Laura Aparicio y José Manuel Pizarro.

La competición recorrerá aproximadamente 586 kilómetros y 35 municipios de las provincias de A Coruña y Lugo, con una presencia especialmente destacada en la provincia coruñesa, donde se desarrollarán 33 de los municipios incluidos en el itinerario. La organización destaca además que el recorrido permitirá acercar el automovilismo a diferentes localidades y no concentrarlo únicamente en las grandes ciudades.

La décima edición mantiene la apuesta del EcoRallye por las nuevas formas de movilidad. De los 57 vehículos inscritos, 43 serán 100% eléctricos, siete híbridos enchufables y otros siete híbridos no enchufables. Para facilitar el desarrollo de la prueba, la organización ha previsto además una red de 52 puntos de recarga.

El evento se ha consolidado en los últimos años como una de las principales citas españolas de esta modalidad y contará nuevamente con presencia internacional. La prueba forma parte de diferentes calendarios y competiciones de referencia en el ámbito de los EcoRallyes, una disciplina en la que la velocidad pura deja paso a factores como la regularidad, la eficiencia energética, la estrategia y la gestión del consumo.

Durante la presentación de esta décima edición, el responsable de Escudería Coruña, Alex Torres, recordó los comienzos de la prueba y el crecimiento experimentado durante la última década. "Estamos en la décima edición, quién nos lo iba a decir en 2016, cuando nos venían tres coches eléctricos y hacíamos poco más de 100 kilómetros de recorrido, que estaríamos aquí, siendo prueba FIA, internacional, con campeones de España y del mundo, recorriendo 600 kilómetros, dos provincias y 33 municipios".

Torres destacó que el crecimiento ha sido constante y agradeció el apoyo recibido por las diferentes instituciones y empresas implicadas. "Año a año vamos creciendo y no lo estamos haciendo del todo mal", señaló antes de agradecer la colaboración de Repsol, el Ayuntamiento de A Coruña, la Diputación, las federaciones española y gallega de automovilismo, además de voluntarios y patrocinadores.

Desde la Federación Galega de Automovilismo, su presidente Antonio Rodríguez Troitiño puso el EcoRallye como ejemplo de la evolución que está experimentando el automovilismo y avanzó que Galicia trabaja para contar próximamente con un campeonato específico de energías alternativas. "Es una de las asignaturas pendientes, ese campeonato de energías alternativas. Es uno de los objetivos y anunciaron que en breve lo empezaremos", explicó.

Rodríguez Troitiño defendió que las federaciones deben contribuir a impulsar nuevas modalidades y un tejido relacionado con las tecnologías de futuro. "Las federaciones están para eso, para innovar y crear ese tejido industrial de futuro como son las energías alternativas", afirmó, al tiempo que felicitó a la Escudería Coruña por haber convertido el evento en una prueba internacional.

Una competición que va más allá de la velocidad

El vicepresidente de la Federación Española de Automovilismo, José Vicente Medina López, destacó que el EcoRallye Repsol A Coruña se ha consolidado "por méritos propios como uno de los grandes eventos de energías alternativas del país". La prueba no solo forma parte del Campeonato de España, sino que también está vinculada a diferentes calendarios internacionales.

"Los EcoRallyes representan una forma diferente de entender nuestro deporte. No se trata de ser el más rápido, se trata de regularidad, eficiencia energética, estrategia y capacidad de gestión", explicó Medina López. En su opinión, detrás de la competición existe también "innovación y apuesta por el futuro".

El representante de la federación española resaltó además el nivel de la edición de este año, especialmente por la presencia de algunos de los mejores pilotos de la especialidad. "Contamos con los últimos tres campeones y los tres primeros clasificados del campeonato internacional, y eso hace que A Coruña sea una carrera muy especial", señaló.

Entre los nombres destacados mencionó especialmente a José Manuel Pérez, al que situó como "candidato firme a ganar el campeonato del mundo".

Medina López también puso en valor la capacidad de la prueba para llevar el automovilismo a diferentes puntos del territorio. "Si hay algo especialmente importante es llevar el automovilismo a su gente y territorios", indicó, destacando que el recorrido atraviesa numerosos municipios de A Coruña y Lugo.

Repsol reivindica el EcoRallye como laboratorio de la movilidad sostenible

Por parte de Repsol, el delegado noroeste de Canal Multienergía, Benjamín Muñoz Caelles, agradeció la participación de los 57 equipos y el trabajo de las instituciones, patrocinadores y organización. En su intervención defendió que la movilidad sostenible no debe limitarse a hablar de una única tecnología.

"Siempre que hablamos de movilidad eléctrica hablamos de la tecnología, y esto va más allá. Va de tener el reto de que el usuario no pierda la facilidad, tranquilidad, comodidad y seguridad que tiene con los combustibles actuales", explicó.

En este sentido, consideró que el EcoRallye sirve para demostrar que la innovación puede estar vinculada a una movilidad más sostenible. "El Repsol EcoRallye representa esa innovación, ese desarrollo, y muestra que eso puede ser sinónimo de esta movilidad sostenible o transición ecológica", afirmó.

Muñoz Caelles explicó que Repsol basa su estrategia en tres conceptos: la capilaridad, el despliegue inteligente de los puntos de recarga y la experiencia del usuario. "Si la tecnología no simplifica la vida, nunca aportará valor", apuntó.

La compañía también confirmó su apuesta por la continuidad de la prueba en A Coruña, con el traslado al Puerto Exterior y una importante inversión vinculada a esta nueva etapa.

La Diputación destaca el impacto en los municipios

El diputado provincial de Deportes, Antonio Leira, calificó como "un orgullo" celebrar los diez años del EcoRallye y destacó el trabajo realizado por Escudería Coruña para convertir aquella idea inicial en una cita consolidada.

"Diez años se dicen muy pronto. Ese sueño se convierte en realidad y en un referente del mundo del motor y en una cita importante dentro del calendario", afirmó.

Leira puso especialmente en valor que el recorrido no se limite a A Coruña ciudad y permita "vertebrar nuestra provincia de un lado a otro". La prueba volverá a pasar por 33 municipios coruñeses y alcanzará también zonas como la Costa da Morte.

El diputado provincial defendió además el impacto económico de este tipo de acontecimientos. "Cada euro invertido en motor es un euro que multiplica su retorno", aseguró, aludiendo al efecto que la llegada de participantes y aficionados tiene sobre la hostelería y la economía de los municipios por los que discurre.

La Xunta destaca los diez años de trabajo

El secretario xeral para o Deporte, Roberto García, calificó el EcoRallye como "uno de los mejores eventos del año a nivel nacional e internacional en esta disciplina" y quiso reconocer especialmente a los impulsores de la prueba.

"Quiero reconocer públicamente a Alberto y Ernesto por esa lucha incansable. Cuando ellos se presentaron nadie escuchaba ni hablaba de EcoRallyes", señaló, en referencia a los comienzos del proyecto hace una década.

García destacó que Galicia ha demostrado durante estos años su capacidad para acoger acontecimientos deportivos de alto nivel y recordó que el EcoRallye es puntuable por tercer año consecutivo para la FIA. "Galicia está a la altura de las exigencias de grandes citas importantes", aseguró.

El representante de la Xunta también puso el foco en la vertiente medioambiental de la competición, que promueve nuevas tecnologías, el ahorro energético y la reducción del uso de sustancias contaminantes mediante combustibles y sistemas de propulsión alternativos.

María Pita será el centro de la décima edición

El concejal de Deportes de A Coruña, Manuel Vázquez, destacó durante la presentación que el EcoRallye se ha convertido en una cita consolidada dentro del calendario deportivo de la ciudad. La presentación tuvo lugar en el Palacio Municipal de María Pita, que tendrá también un papel destacado durante la celebración de la prueba.

"Son diez ediciones que representan una década de compromiso con una forma nueva de entender el automovilismo, más eficiente, más tecnológica y orientada al futuro", afirmó.

Vázquez destacó que la presencia de 57 equipos y la dimensión internacional del evento sitúan a A Coruña "en el mapa" de esta modalidad. Además, señaló que la plaza de María Pita será el corazón de esta décima edición, acercando la competición a los vecinos y visitantes.

El propio concejal recordó que tuvo la oportunidad de participar en la séptima edición del EcoRallye. "No diré cómo quedé clasificado ni las veces que nos perdimos, pero sí que fue una experiencia increíble", bromeó.

La organización afronta así una edición histórica de una prueba que nació en 2016 con apenas tres vehículos eléctricos y un recorrido de poco más de 100 kilómetros y que, una década después, reunirá a 57 equipos, seis campeones de España y vehículos de tres tecnologías diferentes en casi 600 kilómetros por dos provincias gallegas.