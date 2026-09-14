Miño (A Coruña) celebra la II Travesía a Nado en aguas abiertas con el CN Liceo como gran protagonista

La Praia Grande de Miño acogió este sábado 12 de septiembre la segunda edición de su Travesía a Nado, una jornada de natación en aguas abiertas en la que el Club Natación Liceo (CN Liceo) destacó al conseguir los trofeos al mejor club en las distancias de 1.500 y 5.000 metros.

La competición, organizada por el propio Liceo con la colaboración del Concello de Miño y el apoyo de la Federación Galega de Natación, constituyó la penúltima etapa del XXII Circuito Galego DOP Arzúa-Ulloa de Augas Abertas.

La jornada estuvo acompañada por temperaturas superiores a los 30 grados, mientras que el agua rondó los 18. Nadadores de diferentes categorías participaron en las tres distancias programadas: 1.500, 3.000 y 5.000 metros.

En la prueba principal, de 5.000 metros, Iván Díaz Rodríguez, del Portamiñá, consiguió la victoria absoluta masculina. Tras él terminaron dos representantes del Liceo, Hugo López Turiño y Xoel Cubeiro Rosende, segundo y tercero respectivamente. En categoría femenina se impuso Alba Maestro Lorenzo, del CN Atlètic-Barceloneta, seguida de Iraide Cebey Fidalgo, del Liceo, y Alba Castro Cidrás, del CN Galaico.

Dos trofeos para el CN Liceo

La suma de los resultados permitió al club organizador proclamarse mejor equipo de la prueba de 5.000 metros. Xoel Cubeiro ganó además en Élite masculino y Guille Simón Garrido e Iraide Cebey se impusieron en las categorías infantiles masculina y femenina.

En los 3.000 metros, reservados a nadadores Máster, las victorias absolutas correspondieron a Rubén Baldomar Obelleiro, del Club Natación Coruña, y Marta Barbeito Domínguez, del Sporting Club Casino. Cora Vinagre Sendino y Cristina María García Seoane, ambas del Liceo, completaron el podio femenino con la segunda y tercera posición.

En esta distancia, el reconocimiento al mejor club fue para el Club Natación Ponteareas.

La competición había comenzado con los 1.500 metros, donde Alejandro Casal Alonso, del Club Natación Liceo, consiguió la victoria masculina. Jacobo Louriño Sastre, del CN Ponteareas, terminó segundo y Luis Díaz Rodríguez, del Portamiñá, tercero.

Podio General Femenino Prueba 5K - II Travesía a Nado Praia Grande de Miño. Cedida

En la clasificación femenina se impuso Martina Gómez Pedrouzo, del Fluvial, por delante de Alma García García, del Atlántico Triatlón, y Aitana Jarazo Fernández, del Liceo.

Estos resultados permitieron al CN Liceo hacerse también con el premio al mejor equipo de los 1.500 metros y cerrar la jornada con dos reconocimientos colectivos.

Tras esta segunda edición, el club organizador aspira a consolidar la Travesía a Nado Praia Grande de Miño dentro del calendario gallego de competiciones en aguas abiertas.