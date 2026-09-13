Jorge Sieira y Noa Mirantes ganan en A Coruña la Volta a Oza ante un millar de corredores

El circuito de carreras populares Coruña Corre volvió este domingo a las calles de A Coruña después del parón del verano. Lo hizo con la XIII edición de la Volta a Oza, una prueba que reunió a alrededor de un millar de participantes y que llevó a los corredores por distintos puntos de Os Castros, O Castrillón y Eirís.

La carrera absoluta arrancó a las 10:00 horas desde el entorno del parque de San Diego. Los participantes afrontaron un recorrido de 6,25 kilómetros que combinó tramos de asfalto y tierra y que pasó por lugares como la avenida da Concordia, los parques de Eirís y Oza y la rolda de Outeiro antes de regresar al punto de partida.

Jorge Sieira fue el más rápido en la categoría absoluta masculina. El corredor completó el recorrido en 21:53, seguido por Daniel Fuentes, que terminó segundo con un registro de 22:20. Alejandro Serrano completó el podio masculino al cruzar la línea de meta en 22:25.

En la categoría femenina, Noa Mirantes se hizo con la victoria después de parar el cronómetro en 25:56. La segunda posición fue para Inés Papín, con un tiempo de 27:51, mientras que Noelia Papín ocupó el tercer puesto con 28:03.

La jornada continuó después con las carreras de las categorías inferiores, adaptadas a las diferentes edades de los participantes. Desde Sub-18 hasta la categoría Peques, los más jóvenes fueron tomando el relevo a los corredores de la prueba absoluta hasta poner el punto final a la programación deportiva a las 12:30 horas.

La Volta a Oza coincidió además con las fiestas populares del barrio, que se han celebrado durante todo el fin de semana dentro del programa municipal de Festas de Barrio. Tras la celebración de la carrera, la programación continuó este domingo con una tarde de carácter familiar y diferentes actuaciones musicales.

Con esta prueba, el circuito Coruña Corre completa ya cinco de las siete carreras previstas en su XIII edición. La competición regresará el próximo 25 de octubre con la XII Carreira Popular do Ventorrillo y pondrá el cierre a la temporada el 22 de noviembre con la XIV Carreira Popular de Novo Mesoiro.