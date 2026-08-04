El OAR Coruña se marca como objetivo luchar por la fase de ascenso a ASOBAL en la temporada de su 75 aniversario

El Attica21 OAR Coruña presentó este martes su proyecto para la temporada 2026/27 con un objetivo claro: pelear por una plaza en la fase de ascenso a la Liga ASOBAL. El club dio a conocer sus planes en un acto celebrado en el Hotel Attica21 Coruña, donde también presentó la nueva equipación y avanzó las principales líneas de un curso marcado por la celebración de su 75 aniversario.

El presidente del club, Carlos Resch, destacó el crecimiento experimentado durante la pasada campaña, en la que el equipo logró la permanencia en División de Honor Plata con varios meses de antelación. De cara al nuevo curso, aseguró que el objetivo pasa por "consolidarnos en División de Honor Plata e intentar clasificarnos entre los cinco primeros", además de seguir fortaleciendo la estructura de la entidad.

La nueva temporada estará marcada por una importante renovación de la plantilla. El director deportivo, Jacobo Novoa, explicó que el club ha mantenido el bloque principal del equipo con diez renovaciones y ha incorporado nueve fichajes, configurando una plantilla que combina juventud y experiencia.

"Creemos que hemos construido una plantilla muy equilibrada, con una combinación de juventud, experiencia y compromiso", afirmó Novoa, quien subrayó que todas las incorporaciones responden a la intención de formar un equipo competitivo y fiel a la identidad del OAR Coruña.

El reto de formar un bloque competitivo

El entrenador del primer equipo, Fernando González, incidió en que el principal desafío será convertir esa plantilla en un equipo sólido sobre la pista.

"Queremos construir un bloque sólido, competitivo y con una identidad muy definida", señaló el técnico, que recordó que "los nombres por sí solos no ganan partidos" y que el rendimiento dependerá del trabajo colectivo durante toda la temporada.

La pretemporada comenzó el pasado 1 de agosto y servirá para consolidar la idea de juego antes del estreno liguero, que llevará al Attica21 OAR Coruña a la pista del recién ascendido BM Antequera.

Una temporada especial por el 75 aniversario

El curso 2026/27 tendrá además un significado especial para el club, que celebra 75 años de historia. Con motivo de este aniversario, todas las categorías lucirán un anagrama conmemorativo en la equipación y la entidad organizará diversas actividades a lo largo de la temporada.

El crecimiento de la cantera será otro de los pilares del proyecto. El OAR ampliará su estructura de siete a once equipos federados, reforzará su organización técnica y mantendrá las jornadas de captación en centros escolares y las actividades de puertas abiertas, además de trabajar en la organización de un torneo de base con equipos de la comarca.