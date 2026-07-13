Iván Serrano, ganador del Gran Premio Casas Novas Trofeo Marqués de Riscal en el CSI A Coruña

El CSI4* A Coruña 2026 celebró su prueba grande, Gran Premio Casas Novas Trofeo Marqués de Riscal, este domingo, en la que el jinete Iván Serrano se impuso como ganador con su caballo Rain Man.

Los ganadores del Trofeo CaixaBank fueron quienes cerraron el concurso en un Gran Premio de alto nivel, tal y como indica la organización, que se resolvió con un desempate para el que se clasificaron 15 conjuntos y en el que solo cinco repitieron el cero.

Con un tiempo de 40’58 segundos, muy alejado del resto, Serrano se colgó el oro.

El jinete vizcaíno, residente en Yeguada del Pas, en Cantabria y con una gran experiencia, al igual que su veterano Rain Man, arriesgó en el desempate como si se tratara de una prueba de menor dificultad y su acierto fue pleno, estableciendo un registro inalcanzable para el resto.

El podio se completó con otros dos nombres españoles: Bautista Rodríguez Debray clasificado en segunda posición con Vivoulette HD (43’56) y con Pilar Lucrecia Cordón tercera con Pica Pica Z (44’69).

Los otros dos dobles ceros de la prueba tuvieron como protagonistas a Maikel Van der Vleuten, cuarto con Jesther (48’08) y a otro binomio español, Carlos López-Fanjul Tartiere con Jourdain VDL (49’06).

Como ganador de la prueba, Serrano recibió el trofeo de Flora Pérez. Para Iván Serrano fue también el Trofeo Marqués de Riscal, que fue entregado por Verónica Fernández de Córdoba, consejera de la compañía. Ambas estuvieron acompañadas por Álvaro Arrieta, presidente de Oxer Sport.

Prueba de velocidad

La penúltima prueba del concurso fue el Trofeo Prosegur Security y fue una prueba de velocidad pura, Baremo C, en la que cada derribo se penaliza con 4 segundos que se suman al tiempo. Emanuele Gaudiano, experto velocista, se presentaba como favorito número uno y cumplió.

El italiano galopó con enorme intensidad desde la línea de salida a la de llegada con Vasco 118, con el que detuvo el cronómetro en 56’82 segundos, mientras que el colombiano Santiago Díaz Ortega terminaba con 57’54 su recorrido con Chasspleen Flamingo Z, para ser segundo.

El tercer puesto de la clasificación final fue para el jinete que rivalizó en la jornada del sábado directamente con Gaudiano en las dos pruebas del CSI4* disputadas, Marlon Modolo Zanotelli. El brasileño empleó 58’31 con Rockwell RC, clasificándose tras él dos conjuntos españoles: Pello Elorduy con Champenoise de Rampán y Julio Arias con Sienna de Brandegem.

El ganador, Emanuele Gaudiano, recibió el trofeo de vencedor de manos de Javier Martín Azcano, director de la zona centro de Prosegur Security, acompañado por Álvaro Arrieta, presidente de Oxer Sport.