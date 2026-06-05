El III Torneo Mazda Resnova Clásico Raquetas de Madera, gran protagonista del 60º aniversario del Real Club de Tenis de A Coruña

El III Torneo Mazda Clásico de Raquetas de Madera reúne a 16 equipos y cerca de 130 jugadores en un fin de semana de competición, memoria y celebración del 60º aniversario del club coruñés

Hay clubes que cumplen años. Y hay clubes que celebran lo que son. El Real Club de Tenis de A Coruña pertenece a la segunda categoría. Este fin de semana, los días 6 y 7 de junio, la entidad coruñesa conmemora su 60º aniversario con tenis, con carácter y con las raquetas de madera que lo empezaron todo.

El III Torneo Mazda Clásico Raquetas de Madera no es un evento más en el calendario. Es, a día de hoy, el torneo de raquetas de madera con mayor participación de toda España. 16 equipos, dos jornadas y una única premisa: jugar como se jugaba antes.

El torneo es también el resultado del compromiso de quienes creen en el tenis y en su comunidad. Mazda, a través de Resnova Motor como patrocinador principal, ha sido clave en la consolidación del evento. Quincemil y Joyería Jael se suman como copatrocinadores oficiales del club, contribuyendo a una celebración a la altura de los 60 años de historia que lo respaldan.

El formato que lo cambió todo se mantiene: open mixto por equipos, raquetas de madera y vestimenta blanca sin excepción. Lo que en 2024 nació como una apuesta diferente se ha convertido en tres años en un fenómeno con identidad propia. La edición anterior reunió a más de cien jugadores y superó los 130 partidos en un solo fin de semana. Este año, las cifras vuelven a crecer con alrededor de 130 jugadores.

Las eliminatorias se disputarán el sábado en jornada de mañana y tarde, mientras que el domingo el torneo alcanzará su punto álgido con las semifinales y la final. Un programa diseñado para que nada se pierda y todo se disfrute.

El torneo no apela solo a la nostalgia, sino al carácter. La raqueta de madera ofrece una experiencia distinta tanto para jugadores veteranos como para los más jóvenes, que descubren este fin de semana una forma diferente de entender el tenis. El público, además, está invitado a vestir de blanco para completar una estampa que hacía décadas que no se veía en una pista.

Más allá de la competición, el aniversario incluye una exposición fotográfica, una muestra de raquetas históricas, encuentros con protagonistas del club y una Zona Village pensada como espacio de convivencia y celebración. Un fin de semana en el que el tenis vuelve a ser mucho más que un deporte.