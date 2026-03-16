A Coruña renuncia a optar como sede del Mundial 2030 de fútbol: "Lo que es bueno para A Coruña es bueno para el Depor"

El Ayuntamiento de A Coruña ha decidido no presentar candidatura para acoger partidos del próximo Mundial de fútbol, una decisión anunciada hoy en una comparecencia de la alcaldesa, Inés Rey, junto al presidente del Dépor, Juan Carlos Escotet.

Según el comunicado leído, la decisión responde a criterios de sostenibilidad y responsabilidad. De la mano de Dépor, se remodelará el estadio, el Palacio de los Deportes y toda la ciudad deportiva de Riazor.

"Hemos renunciado y concentrado nuestros esfuerzos en un proyecto propio", dijo Inés Rey.

"Lo que hoy ponemos en marcha es un proyecto pensado para décadas y diseñado a medida de los coruñeses. Hoy iniciamos una nueva etapa de colaboración entre el ayuntamiento y el Deportivo. Trabajaremos juntos para mejorar Riazor y su entorno. Las decisiones consensuadas valen más que las impuestas. Presentamos un camino de colaboración, acuerdo y diálogo que permitirá mejorar nuestras infraestructuras deportivas. Hoy no cerramos una puerta, hoy abrimos una nueva ventana, una etapa donde ayuntamiento y Deportivo trabajarán juntos para construir un Riazor mejor", amplió.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, puso el foco en la importancia del proyecto y de la remodelación del complejo deportivo.

Por su parte el presidente del Dépor, Juan Carlos Escotet, insiste en la apertura de una nueva etapa de colaboración.

"Establece una seguridad jurídica que nos permitirá trabajar. La estabilidad institucional es un requisito imprescindible. Riazor es un espacio de identidad colectiva. Pretende evolucionar el estadio y su entorno para integrarlo en la vida diaria de la ciudad", sostuvo insistiendo que genere valor "los 365 días al año".

Esta renuncia se produce tras meses de desencuentros entre ambas partes. Con el acuerdo alcanzado entre el ayuntamiento y el club, se iniciará una nueva etapa de relaciones institucionales.

Juan Carlos Escotet acompañado de Michelle Clement Escotet y Massimo Adalberto Benassi. Quincemil.

La renuncia de A Coruña, a puertas de la visita de FIFA prevista para esta misma semana, se ha ido cocinando en las últimas semanas.

De hecho, los presupuestos aprobados para el año 2026 no incluían partidas específicas para las intervenciones necesarias en el estadio.