A Coruña será meta de la tercera etapa de la vuelta ciclista femenina a España

A Coruña será la meta de la tercera etapa de la Vuelta Femenina by Carrefour.es 2026 el próximo 5 de mayo, una de las principales competiciones del ciclismo femenino internacional. Este lunes tuvo lugar la presentación oficial del recorrido en Ribeira con la presencia del concejal de Deportes, Manuel Vázquez.

De esta manera, A Coruña será la meta de una etapa que partirá desde Padrón, con un recorrido de 121 kilómetros, y que por su perfil, podría resolverse en una llegada al sprint del pelotón.

La presencia de la ciudad herculina en la carrera supone la primera vez que la ciudad acoge la llegada de una etapa de La Vuelta Femenina, lo que permitirá situar a la ciudad dentro de uno de los eventos deportivos femeninos más importantes del calendario internacional.

Durante la presentación celebrada esta tarde en Ribeira se dieron a conocer los detalles de una edición que contará con siete etapas entre el 3 y el 9 de mayo, con Galicia como punto de partida de la competición antes de continuar hacia otras comunidades.

La celebración de esta etapa adquiere además un significado especial en el contexto del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, al tratarse de una competición que contribuye a dar visibilidad al deporte practicado por mujeres y al crecimiento del ciclismo femenino a nivel internacional.

La llegada de La Vuelta Femenina by Carrefour.es permitirá además reforzar la proyección deportiva de la ciudad y consolidar a A Coruña como escenario de grandes eventos deportivos de ámbito estatal e internacional.