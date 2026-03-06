Estos son los tres finalistas a mejor deportista de Ferrol 2025

Marta Canosa, Álvaro Carreras y Alberto Abalde son los tres finalistas a la Carabela de Plata al mejor deportista del año 2025 de Ferrol según el fallo del jurado de la XXXI Gala del Deporte Ferrolano, que se celebrará el jueves 12 de marzo en el Auditorio. El ganador se dará a conocer durante el evento.

El equipo evaluador estuvo presidido por el concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, y compuesto por representantes de medios de comunicación así como de la Universidad de A Coruña. Tras estudiar las candidaturas propuestas por las diferentes entidades deportivas de la ciudad, las federaciones deportivas autonómicas y las elevadas a la mesa por sus miembros, el jurado determinó otorgar las distinciones a mejor deportista dentro de cada una de las modalidades deportivas para el año 2025 a las personas que figuran en el documento anexo.

Cabe destacar que se distinguirá como mejores promesas del año 2025 a la karateca María Ventureira y al nadador Nicolás Astigarrabía.

Menciones especiales

El jurado también acordó conceder ocho menciones especiales por los méritos deportivos alcanzados en el año 2025 al club O Parrulo Ferrol F.S. por el ascenso de su equipo a Primera División, por la proclamación como campeón de España del Housefulnesss Gadesport O Parrulo F.S. y por el subcampeonato estatal del Prink O Parrulo Ferrol F.S.

También al Baxi Ferrol, por los extraordinarios resultados logrados durante la temporada, llegando a jugar la final de la EuroCup Women 2025; al Racing de Ferrol, por el ascenso de su equipo juvenil a División de Honor, máxima categoría del fútbol base estatal; y a la trainera absoluta masculina del Club de Remo A Cabana, que logró un pleno de victorias en la Liga Gallega B y consiguió el ascenso a la Liga Gallega A.

Dichas menciones especiales también recaen en Pedro Osorio, atleta del Club Gimnástica de Pontevedra que se sitúa entre los mejores mediofondistas españoles; en Miriam Casillas, referente del triatlón español y número 19 de la clasificación mundial; en Inés Prado, ajedrecista del Círculo Ferrolano de Ajedrez que en 2025 acudió al Campeonato del Mundo de selecciones; y en Diego Niebla, jugador de baloncesto del Juventud de Badalona y campeón de Europa júnior.

Además de estas ocho, el jurado concede otras menciones especiales por la promoción, dedicación o apoyo al deporte al Club Basketmi Ferrol, por su compromiso con el deporte adaptado en la comarca; a Nacho García en reconocimiento de su especial apoyo y dedicación en el deporte de formación con el ascenso del equipo juvenil del Racing Club de Ferrol a la División de Honor; a Sheila González por su trayectoria deportiva, pieza clave del Valdetires Ferrol; y al Club Basket School como mejor club de promoción de base que destacó por su presencia constante entre los mejores conjuntos de la comunidad y por conseguir el subcampeonato de España 3x3 cadete.